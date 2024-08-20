3 культуры, которые нельзя выращивать по соседству с этим растением

Обязательно запомните: эти культуры нельзя сажать рядом с укропом ни в коем случае

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Укроп — незаменимая пряная зелень на наших огородах. Она хорошо растет, отличается неприхотливостью и является незаменимым компонентом во многих блюдах. Однако не все знают, что у этого растения есть свои предпочтения в вопросах соседства. Существуют культуры, которые категорически нельзя высаживать рядом с укропом, если вы хотите получить хороший урожай.

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0

Начнём с главного антагониста укропа — моркови. Эти два растения крайне негативно влияют друг на друга. Дело в том, что укроп выделяет в почву вещества, которые угнетают рост моркови, делая ее корни короткими и деформированными. В свою очередь, морковь выделяет вещества, токсичные для укропа, что приводит к его отставанию в росте и пониженному урожаю.

Ещё одна культура, которую нельзя сажать рядом с укропом, — это картофель. Он также угнетающе действует на рост и развитие укропа, и наоборот. Это происходит из-за выделения особых химических веществ, которые подавляют друг друга. В итоге вы рискуете получить низкий урожай как укропа, так и картофеля.

Также стоит избегать посадки укропа по соседству с луком и чесноком. Эти культуры угнетают рост укропа, что приводит к снижению урожайности. Кроме того, такое соседство может отразиться на вкусовых качествах самого укропа, сделав его горьковатым.

Теперь вы знаете, каких культур нужно избегать при выращивании укропа. Помните об этом правиле, и ваш укроп будет радовать вас обильным и качественным урожаем! А ещё лучше — воспользуйтесь методом чередования культур, чтобы оптимизировать использование участка.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum). В диком виде встречается в юго-западной и центральной Азии.