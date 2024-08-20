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Тыква требует усиленного питания: какие удобрения нужны в августе для обильного плодоношения

Ваша тыква будет крупной и сладкой! Подкормки, которые помогут в августе
2:06
Садоводство » Овощи

Август - важнейший месяц для ухода за тыквами на даче. Именно в это время многие дачники задаются вопросом, как правильно подкормить эту культуру, чтобы добиться обильного и качественного урожая.

Ваша тыква будет крупной и сладкой! Подкормки, которые помогут в августе
Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-pumpkin-seeds-EuEfDQH_AYc by Shaun Holloway shaunholloway, PDM

Какие же подкормки наиболее эффективны для тыквы в августе?

  1. Органические удобрения. Отличным выбором станут перепревший навоз, компост или куриный помет. Вносите их под корень растения, тщательно заделывая в почву. Органические подкормки постепенно будут высвобождать питательные вещества, которые тыква сможет усваивать по мере необходимости.
  2. Минеральные комплексные удобрения. Подойдут специализированные удобрения для тыквенных культур, содержащие оптимальный набор макро- и микроэлементов. Их можно вносить как в почву, так и использовать для внекорневой подкормки листьев. Это ускорит процессы роста и плодообразования.
  3. Калийно-фосфорные подкормки. Фосфор и калий особенно важны для налива и созревания плодов. Подкормите тыквы раствором суперфосфата, сульфата калия или комплексного удобрения, содержащего эти элементы.
  4. Азотные удобрения. В начале августа для тыквы необходимо некоторое количество азота, которое поможет ей сформировать новые листья и цветки. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или жидкие азотные удобрения.
  5. Микроудобрения. Для профилактики дефицита микроэлементов (бор, цинк, медь) рекомендуется провести внекорневую обработку листьев специальными препаратами. Это обеспечит растение всем необходимым для полноценного развития.

Подкармливать тыквы нужно с интервалом 2-3 недели, равномерно распределяя удобрения по приствольному кругу. Не забывайте также о регулярном поливе и рыхлении почвы. Тогда ваши старания непременно будут вознаграждены богатым и качественным урожаем тыквы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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