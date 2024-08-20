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Как правильно сажать гортензии

Посадка гортензий: правила, полив, удобрение
0:40
Садоводство

Август, сентябрь и октябрь — самое лучшее время для посадки гортензий.

Посадка гортензий: правила, полив, удобрение
Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Шебс, CC BY-SA 3.0

Главные правила удачной посадки этого растения:

  • размеры посадочной ямы: ширина до 70 см и глубина до 50 см;
  • почва: смешайте в равных количествах кислый верховой торф и садовую землю, добавив хвойного опада.

После посадки можете использовать удобрения с низким содержанием азота, например, удобрения с пометкой "осень".

Саженец нужно посадить в сухую землю, полить 5-10 литрами воды и замульчировать корой, сухой травой или хвойным опадом.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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