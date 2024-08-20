Как правильно сажать гортензии

Август, сентябрь и октябрь — самое лучшее время для посадки гортензий.
Главные правила удачной посадки этого растения:
После посадки можете использовать удобрения с низким содержанием азота, например, удобрения с пометкой "осень".
Саженец нужно посадить в сухую землю, полить 5-10 литрами воды и замульчировать корой, сухой травой или хвойным опадом.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.
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