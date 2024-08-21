Опилки — универсальное удобрение для вашего огорода

Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одним из эффективных способов улучшения качества почвы является использование опилок, перемешанных с компостом.

Фото: flickr.com by Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Опилки не следует вносить в почву в чистом виде. Древесные отходы могут обеднить землю, тогда как их комбинация с перегнившей травой оказывает положительное влияние. Особенно полезно вносить такую смесь осенью, когда почва перекапывается. За зиму опилки перепревают, превращаясь в питательные вещества.

Почва, обогащённая перепревшими опилками, становится более рыхлой, хорошо впитывает влагу и требует меньшего количества рыхлений. Это делает её идеальной для весеннего использования.

Опилки также находят применение в качестве мульчи для кустарников. Для этого необходимо расстелить плёнку, рассыпать на ней опилки, добавить мочевину и полить смесь водой. Затем плёнку следует плотно затянуть, что поможет создать качественную мульчу.

Кроме того, опилки незаменимы в теплицах. В комбинации с ботвой, сеном, навозом и опавшей листвой они образуют биологический обогреватель.

Весной такой состав способствует повышению температуры внутри парника и становится питательным субстратом для тепличных культур.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины. Длина частиц опилок зависит от типа и технологических параметров режущего инструмента, в результате работы которого они образованы. Не следует путать опилки со щепо́й, которая вырабатывается специально.

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.