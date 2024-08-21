Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: на рынке новых авто быстрее всех продаётся Haval Jolion
В Абхазии растёт число случаев незаконного пересечения границы
Врач Островская: после 35 лет мужчинам нужно сдавать шесть анализов в год
ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
Питание и продуктивность: что съесть для эффективного рабочего дня
Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
Как снять гель-лак в домашних условиях: простые и эффективные способы
Ученые обнаружили новые доказательства древнего глобального оледенения Земли

Опилки — универсальное удобрение для вашего огорода

Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной
1:19
Садоводство

Одним из эффективных способов улучшения качества почвы является использование опилок, перемешанных с компостом.

Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной
Фото: flickr.com by Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Опилки не следует вносить в почву в чистом виде. Древесные отходы могут обеднить землю, тогда как их комбинация с перегнившей травой оказывает положительное влияние. Особенно полезно вносить такую смесь осенью, когда почва перекапывается. За зиму опилки перепревают, превращаясь в питательные вещества.

Почва, обогащённая перепревшими опилками, становится более рыхлой, хорошо впитывает влагу и требует меньшего количества рыхлений. Это делает её идеальной для весеннего использования.

Опилки также находят применение в качестве мульчи для кустарников. Для этого необходимо расстелить плёнку, рассыпать на ней опилки, добавить мочевину и полить смесь водой. Затем плёнку следует плотно затянуть, что поможет создать качественную мульчу.

Кроме того, опилки незаменимы в теплицах. В комбинации с ботвой, сеном, навозом и опавшей листвой они образуют биологический обогреватель.

Весной такой состав способствует повышению температуры внутри парника и становится питательным субстратом для тепличных культур.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины. Длина частиц опилок зависит от типа и технологических параметров режущего инструмента, в результате работы которого они образованы. Не следует путать опилки со щепо́й, которая вырабатывается специально.

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
Исследование: на рынке новых авто быстрее всех продаётся Haval Jolion
В Абхазии растёт число случаев незаконного пересечения границы
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены
Врач Островская: после 35 лет мужчинам нужно сдавать шесть анализов в год
ViewSonic представила серию XG36 с двумя игровыми мониторами
Питание и продуктивность: что съесть для эффективного рабочего дня
Завершены съёмки первого фильма новой трилогии "28 лет спустя"
Гипотония: болит голова и не хватает воздуха: врач рассказал, что необходимо предпринять
Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
Урожай удвоится: обычные опилки помогут сделать почву невероятно плодородной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.