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Как правильно закалить и заточить тяпку

Этот метод сделает ваш инструмент вечным: как правильно наточить садовую тяпку
1:01
Садоводство » Советы

Если ваш садовый инструмент сделан из низкокачественной стали, обычная закалка в воде не спасёт его от быстрого износа. Чтобы значительно улучшить твёрдость и износостойкость лезвия, можно применить метод цианирования с использованием жёлтой кровяной соли (жёлтое скинали).

Этот метод сделает ваш инструмент вечным: как правильно наточить садовую тяпку
Фото: flickr.com by Neil Palmer, CC BY-SA 2.0

Этот процесс насыщает сталь углеродом и азотом, делая её прочнее и устойчивее к коррозии.

Что нужно

1. Жёлтая кровяная соль.
2. Горн или газовый резак.
3. Ёмкость с водой.

Перед закалкой важно заточить инструмент, так как после обработки это сделать будет сложнее. Далее нагревайте кромку лезвия докрасна, а затем погружайте её в порошок жёлтой соли.

Этот процесс повторяется несколько раз, пока сталь не станет достаточно твёрдой. После последнего нагрева тяпка охлаждается в воде.

После такой обработки даже мягкие металлы становятся достаточно прочными.

Уточнения

Моты́га — ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления земли. Другие названия: мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа (южнорусск. от фр. sape), также кетмень (в Средней Азии). Состоит из деревянной рукоятки и поперечно расположенного к ней металлического (раньше также деревянного и каменного) полотна рабочей части.

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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