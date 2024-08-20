Как правильно закалить и заточить тяпку

Если ваш садовый инструмент сделан из низкокачественной стали, обычная закалка в воде не спасёт его от быстрого износа. Чтобы значительно улучшить твёрдость и износостойкость лезвия, можно применить метод цианирования с использованием жёлтой кровяной соли (жёлтое скинали).
Этот процесс насыщает сталь углеродом и азотом, делая её прочнее и устойчивее к коррозии.
1. Жёлтая кровяная соль.
2. Горн или газовый резак.
3. Ёмкость с водой.
Перед закалкой важно заточить инструмент, так как после обработки это сделать будет сложнее. Далее нагревайте кромку лезвия докрасна, а затем погружайте её в порошок жёлтой соли.
Этот процесс повторяется несколько раз, пока сталь не станет достаточно твёрдой. После последнего нагрева тяпка охлаждается в воде.
После такой обработки даже мягкие металлы становятся достаточно прочными.
Моты́га — ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления земли. Другие названия: мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа (южнорусск. от фр. sape), также кетмень (в Средней Азии). Состоит из деревянной рукоятки и поперечно расположенного к ней металлического (раньше также деревянного и каменного) полотна рабочей части.
Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
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