Почему груша не радует обильным урожаем?

Груша — одна из самых популярных плодовых культур, радующая садоводов своими сочными, ароматными и вкусными плодами. Однако случается, что дерево груши перестает хорошо плодоносить, что может огорчать владельцев приусадебных участков. Какие основные причины могут лежать в основе плохого плодоношения груши, и что можно с этим сделать?
Одна из основных причин — слишком молодой или слишком старый возраст груши. Молодые деревья в первые 3-4 года после высадки еще только набирают силу и не способны полноценно плодоносить. А очень старые груши (старше 30-35 лет) со временем теряют свою плодовитость.
Кроме того, плохое плодоношение может быть связано с ослабленным общим состоянием дерева, вызванным болезнями, вредителями или недостатком питания. Решением будет своевременное проведение профилактических мер и восстановление нарушенного баланса.
Груши весьма требовательны к климатическим условиям. Если температурный режим, количество осадков или другие погодные факторы не соответствуют биологическим потребностям конкретного сорта, он будет плохо плодоносить.
Например, поздневесенние заморозки сильно повреждают цветки груши, и тогда завязи образуется очень мало. Засушливое лето, наоборот, может препятствовать росту и развитию плодов.
Неправильное проведение обрезки, подкормок, поливов и других агротехнических мероприятий тоже может быть причиной плохого плодоношения груши. Важно соблюдать все необходимые процедуры и сроки их выполнения.
Например, нерегулярная обрезка способствует загущению кроны и ухудшению освещенности внутренней части, что негативно сказывается на завязывании плодов. Недостаток или дисбаланс питательных элементов в почве приводит к недоразвитию плодов.
Груша — самобесплодная культура, поэтому для хорошего плодоношения необходимо высаживать рядом сорта-опылители. Если поблизости нет подходящих насекомых-опылителей (пчел, шмелей), завязываемость плодов будет низкой.
Решением станет высадка нескольких сортов груш с разными сроками цветения или установка искусственных ульев с пчелами рядом с садом.
Учитывая эти наиболее распространённые причины плохого плодоношения груши, можно вовремя принять меры по их устранению и вернуть дереву его плодовитость.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.