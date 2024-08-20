Почему груша не радует обильным урожаем?

Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Груша — одна из самых популярных плодовых культур, радующая садоводов своими сочными, ароматными и вкусными плодами. Однако случается, что дерево груши перестает хорошо плодоносить, что может огорчать владельцев приусадебных участков. Какие основные причины могут лежать в основе плохого плодоношения груши, и что можно с этим сделать?

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, CC BY 3.0

Возраст и состояние дерева

Одна из основных причин — слишком молодой или слишком старый возраст груши. Молодые деревья в первые 3-4 года после высадки еще только набирают силу и не способны полноценно плодоносить. А очень старые груши (старше 30-35 лет) со временем теряют свою плодовитость.

Кроме того, плохое плодоношение может быть связано с ослабленным общим состоянием дерева, вызванным болезнями, вредителями или недостатком питания. Решением будет своевременное проведение профилактических мер и восстановление нарушенного баланса.

Несоответствие климатическим условиям

Груши весьма требовательны к климатическим условиям. Если температурный режим, количество осадков или другие погодные факторы не соответствуют биологическим потребностям конкретного сорта, он будет плохо плодоносить.

Например, поздневесенние заморозки сильно повреждают цветки груши, и тогда завязи образуется очень мало. Засушливое лето, наоборот, может препятствовать росту и развитию плодов.

Несоблюдение агротехники ухода

Неправильное проведение обрезки, подкормок, поливов и других агротехнических мероприятий тоже может быть причиной плохого плодоношения груши. Важно соблюдать все необходимые процедуры и сроки их выполнения.

Например, нерегулярная обрезка способствует загущению кроны и ухудшению освещенности внутренней части, что негативно сказывается на завязывании плодов. Недостаток или дисбаланс питательных элементов в почве приводит к недоразвитию плодов.

Отсутствие опылителей

Груша — самобесплодная культура, поэтому для хорошего плодоношения необходимо высаживать рядом сорта-опылители. Если поблизости нет подходящих насекомых-опылителей (пчел, шмелей), завязываемость плодов будет низкой.

Решением станет высадка нескольких сортов груш с разными сроками цветения или установка искусственных ульев с пчелами рядом с садом.

Учитывая эти наиболее распространённые причины плохого плодоношения груши, можно вовремя принять меры по их устранению и вернуть дереву его плодовитость.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.