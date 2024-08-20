Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"

Почему груша не радует обильным урожаем?

Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
2:48
Садоводство » Деревья и кустарники

Груша — одна из самых популярных плодовых культур, радующая садоводов своими сочными, ароматными и вкусными плодами. Однако случается, что дерево груши перестает хорошо плодоносить, что может огорчать владельцев приусадебных участков. Какие основные причины могут лежать в основе плохого плодоношения груши, и что можно с этим сделать?

Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, CC BY 3.0

Возраст и состояние дерева

Одна из основных причин — слишком молодой или слишком старый возраст груши. Молодые деревья в первые 3-4 года после высадки еще только набирают силу и не способны полноценно плодоносить. А очень старые груши (старше 30-35 лет) со временем теряют свою плодовитость.

Кроме того, плохое плодоношение может быть связано с ослабленным общим состоянием дерева, вызванным болезнями, вредителями или недостатком питания. Решением будет своевременное проведение профилактических мер и восстановление нарушенного баланса.

Несоответствие климатическим условиям

Груши весьма требовательны к климатическим условиям. Если температурный режим, количество осадков или другие погодные факторы не соответствуют биологическим потребностям конкретного сорта, он будет плохо плодоносить.

Например, поздневесенние заморозки сильно повреждают цветки груши, и тогда завязи образуется очень мало. Засушливое лето, наоборот, может препятствовать росту и развитию плодов.

Несоблюдение агротехники ухода

Неправильное проведение обрезки, подкормок, поливов и других агротехнических мероприятий тоже может быть причиной плохого плодоношения груши. Важно соблюдать все необходимые процедуры и сроки их выполнения.

Например, нерегулярная обрезка способствует загущению кроны и ухудшению освещенности внутренней части, что негативно сказывается на завязывании плодов. Недостаток или дисбаланс питательных элементов в почве приводит к недоразвитию плодов.

Отсутствие опылителей

Груша — самобесплодная культура, поэтому для хорошего плодоношения необходимо высаживать рядом сорта-опылители. Если поблизости нет подходящих насекомых-опылителей (пчел, шмелей), завязываемость плодов будет низкой.

Решением станет высадка нескольких сортов груш с разными сроками цветения или установка искусственных ульев с пчелами рядом с садом.

Учитывая эти наиболее распространённые причины плохого плодоношения груши, можно вовремя принять меры по их устранению и вернуть дереву его плодовитость.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"
Хотите получить новые гастерии? Следуйте нашим рекомендациям по укоренению!
Учёные доказали влияние мелкой рыбы на женское долголетие
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Россия и Азербайджан начинают производство современных танкеров класса "река-море"
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru
Тушёная капуста как в детском саду: отличный гарнир, подходит для детского питания
Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного сочинского озера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.