Тонкости укоренения гастерии: от подготовки черенков до дальнейшего ухода

Хотите получить новые гастерии? Следуйте нашим рекомендациям по укоренению!

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гастерия — это очаровательное суккулентное растение, которое часто выращивают в домашних условиях. Эта экзотическая красавица с необычными сизо-зелёными листьями и желтовато-красными цветами привлекает многих любителей комнатной флоры. Однако многие начинающие цветоводы сталкиваются с трудностями при укоренении гастерии.

Фото: www.flickr.com by Brian Gratwicke, CC BY 2.0

Выбор здорового материнского растения

Чтобы успешно укоренить гастерию, необходимо выбрать здоровый и сильный экземпляр. Обращайте внимание на внешний вид: листья должны быть целыми, упругими и без признаков заболеваний. Растение должно активно расти и активно наращивать новые розетки.

Подготовка черенков

Отбирайте для укоренения только здоровые, сильные и зрелые розетки гастерии. Обрежьте их острым, стерильным ножом или секатором, оставив небольшой участок стебля. Срез должен быть ровным и гладким.

Дайте черенкам подсохнуть в течение 1-2 дней, чтобы образовалась защитная корочка на срезе. Это поможет предотвратить загнивание и облегчит процесс укоренения.

Выбор субстрата

Для укоренения гастерии подходит легкая, рыхлая и хорошо дренированная почвенная смесь. Она должна пропускать воду, но при этом удерживать необходимую влагу.

Отличным вариантом будет смесь из равных частей торфа, перлита и песка. Можно также добавить немного мелкого гравия или измельченного древесного угля для улучшения дренажа.

Высадка черенков и уход

Поместите подготовленные черенки гастерии в заранее увлажненный субстрат. Заглубляйте их на 1/3-½ длины стебля. Плотно уплотните грунт вокруг основания, чтобы обеспечить надежное крепление.

Накройте высаженные черенки прозрачным пакетом или стеклянной банкой, создавая своего рода "парник". Это позволит сохранять повышенную влажность воздуха, столь необходимую для укоренения.

Держите субстрат слегка влажным, но не допускайте застоя воды. Регулярно проветривайте "парник", чтобы предотвратить появление плесени.

Первые признаки укоренения — появление новых листьев и корней — можно будет заметить примерно через 2-3 недели. После этого постепенно снимайте укрытие, адаптируя молодые растения к обычным условиям.

Уточнения

Гастерия (лат. Gasteria) — род суккулентных растений трибы Алоевых подсемейства Асфоделовые (Asphodelaceae), содержащий около 26 видов.