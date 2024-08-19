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Откуда берется кислый вкус в ягодах малины и как его нейтрализовать

Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
2:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина является одной из самых популярных ягод, которые с удовольствием выращивают садоводы по всему миру. Однако иногда случается, что вместо сладких и ароматных ягод, мы собираем плоды с довольно-таки выраженной кислинкой. В чём же причина такой "неприятной" особенности малины?

Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Как правило, основная причина кислого вкуса малины кроется в неправильном уходе за кустами. Малина относится к капризным культурам, которые весьма требовательны к условиям произрастания и агротехническим мероприятиям.

Одна из главных причин кислых ягод — нехватка питательных веществ в почве. Малина предпочитает слабокислые, плодородные и хорошо дренированные почвы. Если грунт истощен или слишком кислый, растения будут испытывать дефицит необходимых им элементов — азота, фосфора, калия. Как следствие, ягоды получаются кислыми.

Чтобы исправить эту ситуацию, рекомендуется регулярно вносить в приствольные круги компост, перегной, древесную золу. Это поможет сбалансировать кислотность почвы и обеспечить малину всеми необходимыми питательными веществами.

Еще одна распространённая причина кислого вкуса малины — недостаток влаги. Эта культура очень требовательна к регулярным и обильным поливам, особенно в период интенсивного роста и плодоношения. Если растения испытывают дефицит влаги, ягоды становятся кислыми и теряют сочность.

Важно организовать хороший полив малины, особенно в засушливые периоды. Регулярно рыхлите почву и мульчируйте приствольные круги, чтобы сохранять влагу.

Иногда кислый вкус малины связан с особенностями сорта. Некоторые старинные, дикорастущие или менее популярные селекционные формы малины имеют более выраженную кислинку. В таком случае стоит заменить их на сладкоплодные современные сорта.

Помимо этого, кислый вкус ягод может быть вызван неправильным режимом питания растений. Например, избыток азотных подкормок провоцирует вегетативный рост в ущерб накоплению сахаров в плодах.

Чтобы получать сладкую и ароматную малину, важно соблюдать баланс в минеральном питании кустов и вовремя вносить комплексные удобрения.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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