Виноград под надёжной охраной: проверенные способы борьбы с осами

Виноградный урожай vs. нашествие ос: как победить вредителей без вреда плодам

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сладкие ягоды винограда — лакомство не только для человека, но и для ос. Эти насекомые могут быстро испортить целые гроздья и лишить вас долгожданного урожая. Как же защитить свой виноградник от посягательств ос, при этом не навредив ни себе, ни плодам?

Фото: flickr.com by marya, CC BY 2.0

Ос привлекает сахаристый сок винограда, поврежденные ягоды, а также их брожение. Чем больше созрело гроздей, тем активнее становятся эти насекомые. Если не принять меры, они могут за короткое время уничтожить весь урожай.

Первое, что нужно сделать — вовремя собирать спелые ягоды. Чем дольше виноград висит на кустах, тем более притягательным он становится для ос. Собирайте гроздья сразу после созревания, не давая им перезревать.

Также полезно обеспечить тщательный сбор падалицы — ягод, которые осыпались на землю. Ос привлекают и эти плоды, начавшие бродить. Следите, чтобы под кустами не было валяющихся ягод.

Не менее эффективным способом защиты может стать использование отпугивающих приманок. Развесьте по винограднику бутылки или пластиковые контейнеры с приманками: разбавленным виноградным соком, пивом, сладкими напитками. Добавьте туда кусочки фруктов. Ос будут больше привлекать эти приманки, чем ваш урожай.

Важно, чтобы приманки были размещены по всему винограднику, а не только по его периметру. Осы будут меньше добираться до гроздей, если их отвлекать такими "вкусностями".

Ещё один хороший способ защиты — опрыскивание кустов специальными репеллентами против ос. Препараты на основе фуксина, цитронеллы или других натуральных ингредиентов отпугивают насекомых, не нанося вреда плодам.

Применяйте отпугивающие средства регулярно, особенно в период массового созревания винограда. Это поможет сохранить большую часть урожая от посягательств ос.

Будьте аккуратны при сборе винограда и обращении с приманками. Ос можно спугнуть, а их укусы болезненны для человека. Поэтому надевайте перчатки и другую защитную одежду.

Сочетая своевременный сбор урожая, установку приманок и опрыскивание, вы сможете защитить свой виноградник от нашествия ос и получить долгожданный богатый урожай ягод.

Уточнения

Виноград культурный — вид растений рода Виноград, из плодов которого получают вино.

О́сы (лат. — vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчёл и муравьёв.