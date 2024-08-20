Как правильно выращивать салат

Выращиваем салат: все секреты посадки и ухода

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Как вырастить салат

Во-первых, выберите сорт салата, который вы хотите выращивать. Некоторые из них растут быстрее и менее требовательны к условиям.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Салат предпочитает рыхлую, плодородную почву с хорошим дренажем. Перед посадкой рекомендуется добавить в почву компост или перегной для улучшения ее структуры и питательных свойств. Семена салата можно высевать прямо в землю или в горшки.

В открытый грунт семена высевают на глубину около 1 см с расстоянием между рядами 20-30 см. В домашних условиях можно использовать небольшие емкости или горшки.

Салат требует регулярного полива, особенно в жаркую погоду. Важно, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Также рекомендуется проредить рассаду, чтобы растения не мешали росту друг друга. Салат любит свет, поэтому выбирайте солнечные места для посадки или обеспечьте растениям достаточное освещение дома. Зимой можно использовать фитолампы.