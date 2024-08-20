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Выращиваете клубнику? Тогда эти растения-соседи вам просто необходимы!

Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
2:42
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Она обладает множеством достоинств: сладкие, ароматные ягоды, неприхотливость в уходе и возможность выращивания даже на небольшой площади. Однако опытные садоводы знают, что для получения хорошего урожая клубники важно правильно подобрать компаньонов-соседей, которые будут помогать и дополнять эту ягоду.

Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Какие же растения лучше всего посадить рядом с клубникой? Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Лучшие соседи для клубники

Одно из ключевых правил — выбирать для соседства с клубникой растения, которые будут с ней хорошо уживаться и даже помогать друг другу. Оптимальными "соседями" клубники считаются:

  1. Бобовые культуры. Горох, фасоль, бобы — эти растения способны фиксировать азот в почве, обогащая ее и улучшая питание клубники. Кроме того, их стебли и листья могут затенять клубничные кусты, защищая ягоды от перегрева.
  2. Лук и чеснок. Эфирные масла этих культур отпугивают многих вредителей клубники, таких как клещи, тля или земляные блохи. Одновременно они обогащают почву полезными микроэлементами.
  3. Мяты. Мята перечная, мята луговая или мята полевая — отличный вариант для посадки рядом с клубникой. Их сильный аромат также отпугивает вредных насекомых, а корневая система мяты хорошо рыхлит почву.
  4. Календула и бархатцы. Эти яркие цветы способны привлекать полезных насекомых-энтомофагов, которые будут уничтожать вредителей клубники. Кроме того, они вырабатывают вещества, защищающие клубнику от болезней.
  5. Розмарин. Помимо отпугивающих свойств, корни розмарина улучшают структуру и аэрацию почвы, что благотворно сказывается на росте клубники.

Растения, которых стоит избегать

Как и с любой культурой, есть растения, которые лучше не сажать рядом с клубникой. Это, например, картофель, томаты, физалис — они могут быть переносчиками опасных для клубники болезней. Также нежелательны соседство с огурцами, капустой и редисом — эти культуры иссушают и обедняют почву.

Придерживаясь рекомендаций по выбору компаньонов-соседей, вы сможете вырастить на вашем участке действительно здоровую, обильно плодоносящую клубнику. Ведь правильно подобранные растения-соседи — залог успешного и богатого урожая этой сладкой ягоды.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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