Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Она обладает множеством достоинств: сладкие, ароматные ягоды, неприхотливость в уходе и возможность выращивания даже на небольшой площади. Однако опытные садоводы знают, что для получения хорошего урожая клубники важно правильно подобрать компаньонов-соседей, которые будут помогать и дополнять эту ягоду.
Какие же растения лучше всего посадить рядом с клубникой? Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.
Одно из ключевых правил — выбирать для соседства с клубникой растения, которые будут с ней хорошо уживаться и даже помогать друг другу. Оптимальными "соседями" клубники считаются:
Как и с любой культурой, есть растения, которые лучше не сажать рядом с клубникой. Это, например, картофель, томаты, физалис — они могут быть переносчиками опасных для клубники болезней. Также нежелательны соседство с огурцами, капустой и редисом — эти культуры иссушают и обедняют почву.
Придерживаясь рекомендаций по выбору компаньонов-соседей, вы сможете вырастить на вашем участке действительно здоровую, обильно плодоносящую клубнику. Ведь правильно подобранные растения-соседи — залог успешного и богатого урожая этой сладкой ягоды.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.