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Забудьте о проблемах с растениями! Эти секретные хитрости помогут вам добиться успеха

Оживите туи мёдом, разбудите гортензии дрожжами: малоизвестные, но действенные трюки для дачников
2:58
Садоводство » Цветы

Ухаживать за садовыми и декоративными растениями — непростое, но увлекательное дело. Каждый дачник находит свои секреты и приемы, которые помогают ему добиваться хороших результатов. В этой статье мы раскроем несколько малоизвестных, но действенных хитростей в уходе за различными культурами, о которых знают далеко не все.

Оживите туи мёдом, разбудите гортензии дрожжами: малоизвестные, но действенные трюки для дачников
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Оживите туи с помощью меда

Туи — одни из самых популярных хвойных растений, которые часто используются для создания живых изгородей и декоративных композиций на дачных участках. Но порой эти вечнозеленые красавицы могут выглядеть поникшими и потерявшими свою яркость.

Чтобы вернуть туям здоровый, ухоженный вид, попробуйте такой нехитрый прием: полейте основание куста раствором меда. Достаточно добавить всего 1-2 столовые ложки натурального меда на 5-10 литров воды. Этот состав питает корни туи, насыщая их необходимыми микроэлементами, и стимулирует рост новых побегов. Через неделю-две ваши туи заметно преобразятся и снова будут радовать глаз.

Разбудите гортензии с помощью дрожжей

Гортензии — великолепные цветущие кустарники, но в некоторые годы их цветение может быть недостаточно обильным. Исправить эту ситуацию поможет подкормка дрожжами.

Для этого в начале весны приготовьте раствор: на 10 литров воды добавьте 50-100 граммов сухих дрожжей. Аккуратно полейте этим составом приствольные круги гортензий. Дрожжи стимулируют почвенную микрофлору, насыщают растения азотом и другими питательными веществами, что положительно сказывается на цветении.

Через 2-3 недели после такой подкормки гортензии заметно активизируются, и вы увидите, как на них начинают расти многочисленные бутоны.

Вернём блеск луковицам тюльпанов

Многие садоводы мечтают о пышных, ярких тюльпановых клумбах, но порой их старания оказываются напрасными — цветы получаются какими-то невзрачными. Секрет в том, что луковицы тюльпанов со временем теряют свой товарный вид и блеск.

Чтобы вернуть им презентабельный вид, перед посадкой обработайте луковицы раствором медного купороса. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 столовую ложку медного купороса и опустите в него луковицы на 15-20 минут. Такая простая процедура очищает и дезинфицирует поверхность луковиц, тем самым улучшая их внешний вид и повышая всхожесть.

Применяя эти несложные, но действенные хитрости, вы сможете заметно улучшить состояние и внешний вид различных садовых растений. Ведь порой даже небольшие, казалось бы, манипуляции способны творить чудеса!

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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