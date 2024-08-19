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Что сделать в сентябре для большого урожая клубники в следующем году

Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
1:15
Садоводство

Сентябрь — это не только время сбора урожая, но и ключевой месяц для подготовки клубничных плантаций к следующему сезону. Правильные действия в это время могут значительно повысить количество и качество ягод.

Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

1. Обрезка старых листьев. Удалите старые, поврежденные и больные листья. Это поможет растению сосредоточиться на новых побегах и улучшит циркуляцию воздуха.

2. Подкормка. Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Это способствует укреплению корней и подготовке растения к зиме.

3. Мульчирование. Нанесите слой мульчи (например, соломы или опилок) вокруг кустов. Это защитит корни от замерзания и поможет сохранить влагу.

4. Полив. Обеспечьте достаточный полив до наступления холодов. Влажная почва способствует лучшему укоренению и зимостойкости.

5. Защита от вредителей. Проведите осмотр на наличие вредителей и заболеваний. При необходимости используйте органические инсектициды или фунгициды.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae). == Литература == Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи: Систематика, география, цитогенетика, иммунитет, экология, происхождение, использование. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Л.: Колос, 1971. — 752 с. Философова Т. П. Земляника. — М.: Московский рабочий, 1962. — 138 с. — 50 000 экз. Философова Т. П. Сорта земляники для нечернозёмной полосы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 104 с. — 30 000 экз.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. == Литература == Подкормка растений // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — Советская энциклопедия, 1989. — С. 403.

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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