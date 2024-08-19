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Фитофтора наступает: что делать, чтобы спасти помидоры во время их плодоношения

Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
3:21
Садоводство » Вредители и болезни

Фитофтороз — настоящая проблема для многих садоводов. Эта грибковая болезнь способна быстро погубить весь урожай помидоров, если не предпринять срочных мер. Особенно опасна фитофтора в период плодоношения, когда растения уже дали завязи. Но не стоит отчаиваться — с этой проблемой вполне можно справиться.

Секреты опытных садоводов: как избавиться от фитофторы на помидорах в период плодоношения
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Признаки фитофторы на помидорах

Первые симптомы фитофтороза обычно проявляются на нижних, старых листьях в виде бурых пятен с четкими границами. Пятна постепенно увеличиваются, покрывая все больше ткани, которая затем высыхает и отмирает.

Также фитофтора может поражать стебли и плоды. На стеблях появляются темные, влажные участки, на которых развивается белый налет спор гриба. Плоды покрываются коричневыми пятнами, которые быстро распространяются и разлагают весь томат.

Если не принять срочные меры, больные растения и плоды загнивают, а урожай быстро погибает. Поэтому важно как можно раньше распознать признаки заболевания и начать лечение.

Профилактика и ранняя обработка

Самое эффективное средство против фитофторы — это ее профилактика. Еще до появления первых симптомов рекомендуется обработать растения специальными фунгицидными препаратами. Делать это нужно примерно каждые 10-14 дней, особенно во влажную и прохладную погоду, когда грибок активизируется.

Также важно соблюдать агротехнику выращивания помидоров:

  • Высаживать устойчивые сорта и гибриды.
  • Обеспечивать хороший дренаж и проветривание посадок.
  • Вовремя удалять нижние листья и пасынки.
  • Регулярно рыхлить почву и мульчировать ее.
  • Не допускать переувлажнения грунта.

Если же первые признаки фитофторы уже появились, нужно незамедлительно обработать растения специальными фунгицидными препаратами. Это поможет остановить распространение инфекции и сохранить урожай.

Лечение фитофторы во время плодоношения

В период цветения и плодоношения помидоров важно применять максимально безопасные, но при этом эффективные средства борьбы с грибком. Распространенный вариант — обработка медьсодержащими фунгицидами, такими как "Хом", "Оксихом", "Купроксат" и др.

Эти препараты быстро уничтожают споры фитофторы, защищая плоды и листья. Обрабатывать растения нужно с интервалом 7-10 дней, внимательно следуя инструкции на упаковке.

Также хорошие результаты показывают биофунгициды на основе Trichoderma harzianum или Bacillus subtilis. Они не только подавляют рост грибка, но и повышают иммунитет растений.

Не забывайте об агротехнических мерах:

  • Удаляйте пораженные листья и плоды, не допуская распространения инфекции.
  • Увеличивайте междурядья для улучшения проветривания.
  • Мульчируйте приствольные круги, чтобы защитить корни.

Комплексный подход, сочетающий химические и агротехнические методы, поможет вам успешно справиться с фитофторозом даже в разгар сезона плодоношения. Тогда ваш труд увенчается богатым урожаем отличных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Фитофтора (лат. Phytophthora) — род грибоподобных протистов из отдела оомицетов (Oomycota). Вызывают фитофтороз — заболевание растений, в основном семейства паслёновых (Solanaceae). Были описаны около 100 видов, хотя по оценкам существует 100—500 ещё не открытых. == Литература == Phytophthora. A Global Perspective / Kurt Lamour (ed.). — CAB International, 2013. — 244 p. — ISBN 978 1 78064 093 8.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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