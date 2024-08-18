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Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
2:15
Садоводство » Советы

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьёв на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Фото: Own work by Thomas Bresson, CC BY 3.0

Способ 1. Использование борной кислоты

Борная кислота — это старый, но очень эффективный способ борьбы с муравьями. Смешайте ее с сахаром или медом, чтобы привлечь насекомых, а затем разложите полученную приманку возле муравейников. Муравьи с удовольствием полакомятся этой смесью, но борная кислота будет для них смертельной. Уже через 1-2 дня муравейники начнут исчезать, а на следующее утро от них останутся одни воспоминания.

Способ 2. Применение пищевой соды

Ещё один простой и недорогой вариант — использование пищевой соды. Просто насыпьте ее вокруг муравейников и тропок, по которым ходят насекомые. Соприкасаясь с содой, муравьи гибнут от обезвоживания. Этот способ отлично работает и абсолютно безвреден для окружающей среды. Повторяйте обработку каждые 2-3 дня, пока не избавитесь от вредителей окончательно.

Способ 3. Естественные методы

Если вы хотите использовать более натуральные и безопасные средства, попробуйте народные методы. Очень эффективными оказываются кипяток, крепкий рассол или мыльный раствор. Просто вылейте их на активные муравьиные тропы — и колония будет уничтожена. Ещё один вариант — посадить вокруг огорода растения, отпугивающие муравьев, например, мяту, полынь или чеснок.

Независимо от выбранного метода, важно регулярно проверять участок и повторять обработку, пока все муравьи не будут устранены. Также регулярно осматривайте растения на предмет повреждений и вовремя принимайте меры. Следуя этим несложным советам, вы быстро избавитесь от назойливых насекомых и сможете спокойно наслаждаться плодами своего труда.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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