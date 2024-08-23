Секреты дачников: что посадить после чеснока для максимального урожая

Что можно посадить после чеснока

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любому опытному дачнику важно помнить, что соблюдение принципов севооборота приносит значительную пользу. Это помогает получать стабильные и здоровые урожаи, снижает количество болезней растений, уменьшает численность вредителей и сокращает потребность в постоянных подкормках.

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Чеснок, как популярная культура, требует особого внимания при планировании следующих посадок после его уборки.

После озимого чеснока

После уборки озимого чеснока многие садоводы предпочитают сразу высаживать сидераты. Этот шаг помогает не только восстановить минеральный состав, но и улучшить структуру почвы. В этом случае на ту же грядку можно снова посадить чеснок. В качестве сидератов хорошо подходят горох и редис, а также возможно успеть собрать урожай пекинской капусты. Считается, что огурцы также хорошо растут на грядке после чеснока.

После ярового чеснока

Для ярового чеснока рекомендовано обратить внимание на хрен и фенхель, которые также будут успешно развиваться после уборки чеснока. Картофель при правильном выборе сорта также может дать хороший урожай, а огурцы вновь станут подходящим вариантом для повторной посадки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.