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Секреты дачников: что посадить после чеснока для максимального урожая

Что можно посадить после чеснока
1:19
Садоводство

Любому опытному дачнику важно помнить, что соблюдение принципов севооборота приносит значительную пользу. Это помогает получать стабильные и здоровые урожаи, снижает количество болезней растений, уменьшает численность вредителей и сокращает потребность в постоянных подкормках.

Что можно посадить после чеснока
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Чеснок, как популярная культура, требует особого внимания при планировании следующих посадок после его уборки.

После озимого чеснока

После уборки озимого чеснока многие садоводы предпочитают сразу высаживать сидераты. Этот шаг помогает не только восстановить минеральный состав, но и улучшить структуру почвы. В этом случае на ту же грядку можно снова посадить чеснок. В качестве сидератов хорошо подходят горох и редис, а также возможно успеть собрать урожай пекинской капусты. Считается, что огурцы также хорошо растут на грядке после чеснока.

После ярового чеснока

Для ярового чеснока рекомендовано обратить внимание на хрен и фенхель, которые также будут успешно развиваться после уборки чеснока. Картофель при правильном выборе сорта также может дать хороший урожай, а огурцы вновь станут подходящим вариантом для повторной посадки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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