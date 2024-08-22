Секреты спасения помидоров: как защитить урожай от заболеваний во время плодоношения

Как защитить помидоры от заболеваний во время плодоношения

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В период плодоношения помидоры становятся уязвимыми для различных заболеваний, а возможности дачников по их защите часто ограничены. Необходимо найти способ, который не только будет эффективно предупреждать заболевания, но и сохранит плоды безопасными для употребления.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Какие методы можно использовать?

Применение специй

Этот способ известен немногим, но он показывает отличные результаты. Для приготовления раствора потребуется небольшая бутылка водки (250 мл), которую смешивают с двумя граммами перца и десятью граммами куркумы. Смесь настаивается в течение 48 часов. После этого одну часть готового средства разводят десятью частями воды и опрыскивают томаты.

Использование полыни

Полынь — это доступное и бесплатное средство для защиты помидоров. Если поблизости растет полынь, можно собрать её в достаточном количестве. В измельченном виде должно получиться около половины ведра сырья. Далее нужно залить его горячей водой и дать настояться несколько часов. После фильтрации полученное средство используется для опрыскивания томатов, обеспечивая защиту от большинства заболеваний.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).

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