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Секреты спасения помидоров: как защитить урожай от заболеваний во время плодоношения

Как защитить помидоры от заболеваний во время плодоношения
1:19
Садоводство

В период плодоношения помидоры становятся уязвимыми для различных заболеваний, а возможности дачников по их защите часто ограничены. Необходимо найти способ, который не только будет эффективно предупреждать заболевания, но и сохранит плоды безопасными для употребления.

Как защитить помидоры от заболеваний во время плодоношения
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Какие методы можно использовать?

Применение специй

Этот способ известен немногим, но он показывает отличные результаты. Для приготовления раствора потребуется небольшая бутылка водки (250 мл), которую смешивают с двумя граммами перца и десятью граммами куркумы. Смесь настаивается в течение 48 часов. После этого одну часть готового средства разводят десятью частями воды и опрыскивают томаты.

Использование полыни

Полынь — это доступное и бесплатное средство для защиты помидоров. Если поблизости растет полынь, можно собрать её в достаточном количестве. В измельченном виде должно получиться около половины ведра сырья. Далее нужно залить его горячей водой и дать настояться несколько часов. После фильтрации полученное средство используется для опрыскивания томатов, обеспечивая защиту от большинства заболеваний.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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