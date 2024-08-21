Секреты опытных огородников: как продлить плодоношение пасленовых до первых морозов

В сентябре многие огородники полагают, что подкормка овощных культур уже не нужна, так как основной сезон урожая заканчивается. Однако пасленовые, такие как томаты, перцы и баклажаны, могут продолжать плодоносить, и в этом случае подкормка остается актуальной.
На начальных этапах осени рекомендуется проводить подкормку с интервалом в 7-12 дней. В это время лучше всего использовать удобрения с фосфором и калием. Минеральные удобрения, такие как суперфосфат и калийная соль, являются предпочтительными, а перегной, зеленые настои и компост следует временно исключить из использования.
Для подкормки пасленовых растений можно использовать раствор, приготовленный из 2 столовых ложек суперфосфата и 1 столовой ложки калийной соли на 10 литров воды. Также допускается использование растворов монофосфата, но строго по инструкции.
Если есть необходимость применения органики, подойдет настой из древесной золы, который можно использовать с интервалом в одну неделю.
Для защиты растений в открытом грунте рекомендуется укрывать их спанбондом или пленкой, а теплицы регулярно проветривать.
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