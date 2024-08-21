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Секреты опытных огородников: как продлить плодоношение пасленовых до первых морозов

Нужно ли подкармливать баклажаны и перцы в сентябре
1:16
Садоводство

В сентябре многие огородники полагают, что подкормка овощных культур уже не нужна, так как основной сезон урожая заканчивается. Однако пасленовые, такие как томаты, перцы и баклажаны, могут продолжать плодоносить, и в этом случае подкормка остается актуальной.

Нужно ли подкармливать баклажаны и перцы в сентябре
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, CC BY-SA 3.0

На начальных этапах осени рекомендуется проводить подкормку с интервалом в 7-12 дней. В это время лучше всего использовать удобрения с фосфором и калием. Минеральные удобрения, такие как суперфосфат и калийная соль, являются предпочтительными, а перегной, зеленые настои и компост следует временно исключить из использования.

Для подкормки пасленовых растений можно использовать раствор, приготовленный из 2 столовых ложек суперфосфата и 1 столовой ложки калийной соли на 10 литров воды. Также допускается использование растворов монофосфата, но строго по инструкции.

Если есть необходимость применения органики, подойдет настой из древесной золы, который можно использовать с интервалом в одну неделю.

Для защиты растений в открытом грунте рекомендуется укрывать их спанбондом или пленкой, а теплицы регулярно проветривать.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Сентя́брь (лат. septem — семь) — девятый месяц григорианского календаря.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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