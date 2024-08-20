Оставьте только нужные листья: как увеличить урожай огурцов в конце лета

Опытные дачники к концу августа часто занимаются удалением огуречных листьев, и эта процедура имеет несколько важных причин.
Наконец, удаление ненужных листьев снижает риск распространения грибковых инфекций и других болезней. При этом важно оставлять так называемые "кормящие" листья, которые находятся рядом с плодами, а остальные можно смело удалять, сохраняя лишь несколько дополнительных листьев поблизости для поддержания здоровья растения.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.
Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.