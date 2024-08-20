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Оставьте только нужные листья: как увеличить урожай огурцов в конце лета

Почему опытные дачники удаляют листья огурцов в конце августа
1:04
Садоводство

Опытные дачники к концу августа часто занимаются удалением огуречных листьев, и эта процедура имеет несколько важных причин.

Почему опытные дачники удаляют листья огурцов в конце августа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, PDM
  • Во-первых, это не просто борьба с болезнями растений, хотя такое удаление и может показаться именно этим. Если огурцы выращиваются в теплице, удаление лишней листвы помогает снизить уровень влажности, что предотвращает развитие многих заболеваний.
  • Во-вторых, удаление листьев способствует повышению урожайности. Растение, не расходуя силы на лишнюю листву, концентрирует свои ресурсы на формировании качественных плодов, что в итоге приводит к более богатому урожаю.

Наконец, удаление ненужных листьев снижает риск распространения грибковых инфекций и других болезней. При этом важно оставлять так называемые "кормящие" листья, которые находятся рядом с плодами, а остальные можно смело удалять, сохраняя лишь несколько дополнительных листьев поблизости для поддержания здоровья растения.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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