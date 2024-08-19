Секрет огородников: как получить море томатов с минимальными усилиями

Как подкормить помидоры в августе для увеличения урожая

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить обильный урожай томатов, важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Сейчас помидоры особенно нуждаются в подкормке, поэтому важно выбрать наиболее эффективные варианты.

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Чем подкормить помидоры в августе для лучшего урожая?

Зола

Это самый простой и доступный способ подкормки, который подходит на любом этапе роста томатов, включая период плодоношения. Достаточно просто рассыпать под каждый куст по 50 граммов просеянной золы.

Зола с бором

Это сочетание обеспечит томаты всеми необходимыми элементами, что способствует повышению урожайности. Для приготовления раствора нужно взять 500 мл золы, залить 10 литрами воды и оставить на сутки. Затем добавьте чайную ложку борного порошка, предварительно растворив его в горячей воде. Смесь тщательно перемешивается, и на каждый куст используется по четыре стакана этого раствора.

Эти две подкормки помогут существенно повысить урожайность томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Золá — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.