Секрет огородников: как получить море томатов с минимальными усилиями

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Как подкормить помидоры в августе для увеличения урожая
1:06
Садоводство

Чтобы получить обильный урожай томатов, важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Сейчас помидоры особенно нуждаются в подкормке, поэтому важно выбрать наиболее эффективные варианты.

Как подкормить помидоры в августе для увеличения урожая
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Чем подкормить помидоры в августе для лучшего урожая?

Зола

Это самый простой и доступный способ подкормки, который подходит на любом этапе роста томатов, включая период плодоношения. Достаточно просто рассыпать под каждый куст по 50 граммов просеянной золы.

Зола с бором

Это сочетание обеспечит томаты всеми необходимыми элементами, что способствует повышению урожайности. Для приготовления раствора нужно взять 500 мл золы, залить 10 литрами воды и оставить на сутки. Затем добавьте чайную ложку борного порошка, предварительно растворив его в горячей воде. Смесь тщательно перемешивается, и на каждый куст используется по четыре стакана этого раствора.

Эти две подкормки помогут существенно повысить урожайность томатов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Золá — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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