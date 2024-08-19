Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы популярные вакансии для студентов в 2024 году
Бывший вице-президент Cisco стал советником российской компании "Аквариус"
Как избежать повреждения ногтей и что делать, если маникюр оказался неудачным
Рецепт ароматного кофе по-французски с молоком и ванилью
Ольга Артошина из Красноярска стала золотым призёром Кубка мира по самбо
За скачок напряжения в розетках отвечает управляющая компания, разъяснила юрист
Отправляйтесь в Абхазию: 7 убедительных причин для незабываемого отпуска
Рубцы и воспаления: почему давить прыщи опасно для вашей кожи?
Владимир Познер назвал Алена Делона сложным, закрытым и одиноким человеком

Успейте это сделать: эти три культуры нужно посадить в августе

Три культуры, которые нужно посадить в августе
1:26
Садоводство

Горох

Горох можно выращивать примерно за 70 дней до первых заморозков. Это растение устойчиво к прохладной погоде и выдерживает морозы.

Три культуры, которые нужно посадить в августе
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Можно посадить горох в августе и он успеет созреть и дать урожай. Выращивайте бобовые на солнце, используя почву с pH ниже 7, которую можно регулировать с помощью доломита.

Почва должна быть влажной, но не слишком. Семена гороха должны прорасти примерно через 7-21 день.

Свекла

Свекла — очень быстрорастущий овощ, и вы можете выращивать ее в конце сезона для получения осеннего урожая.

Свекла обычно прорастает в течение 1-2 недель. Выбирайте для выращивания плодородную, хорошо дренированную почву, pH почвы может быть от 6,0 до 7,5.

Если семена посажены в августе, овощ будет расти лучше всего там, где он может получать шесть часов солнечного света в день.

Кабачок

Выращивайте кабачки на солнечном месте в саду, которое будет получать не менее 6 часов солнца. Выберите хорошо дренированную почву и посадите семена.

Семена прорастут в течение 14 дней. Важно, чтобы почва была слегка влажной. Поливайте кабачки рано утром или поздно вечером.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Свёкла обыкнове́нная (на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине «буряк», «бурак», от лат. «borāgo»; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae)

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Последние материалы
Названы популярные вакансии для студентов в 2024 году
Бывший вице-президент Cisco стал советником российской компании "Аквариус"
Как избежать повреждения ногтей и что делать, если маникюр оказался неудачным
Рецепт ароматного кофе по-французски с молоком и ванилью
Три культуры, которые нужно посадить в августе
Ольга Артошина из Красноярска стала золотым призёром Кубка мира по самбо
За скачок напряжения в розетках отвечает управляющая компания, разъяснила юрист
Отправляйтесь в Абхазию: 7 убедительных причин для незабываемого отпуска
Рубцы и воспаления: почему давить прыщи опасно для вашей кожи?
Владимир Познер назвал Алена Делона сложным, закрытым и одиноким человеком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.