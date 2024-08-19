Успейте это сделать: эти три культуры нужно посадить в августе

Три культуры, которые нужно посадить в августе

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Горох

Горох можно выращивать примерно за 70 дней до первых заморозков. Это растение устойчиво к прохладной погоде и выдерживает морозы.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Можно посадить горох в августе и он успеет созреть и дать урожай. Выращивайте бобовые на солнце, используя почву с pH ниже 7, которую можно регулировать с помощью доломита.

Почва должна быть влажной, но не слишком. Семена гороха должны прорасти примерно через 7-21 день.

Свекла

Свекла — очень быстрорастущий овощ, и вы можете выращивать ее в конце сезона для получения осеннего урожая.

Свекла обычно прорастает в течение 1-2 недель. Выбирайте для выращивания плодородную, хорошо дренированную почву, pH почвы может быть от 6,0 до 7,5.

Если семена посажены в августе, овощ будет расти лучше всего там, где он может получать шесть часов солнечного света в день.

Кабачок

Выращивайте кабачки на солнечном месте в саду, которое будет получать не менее 6 часов солнца. Выберите хорошо дренированную почву и посадите семена.

Семена прорастут в течение 14 дней. Важно, чтобы почва была слегка влажной. Поливайте кабачки рано утром или поздно вечером.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Свёкла обыкнове́нная (на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине «буряк», «бурак», от лат. «borāgo»; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae)

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», букв. «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.