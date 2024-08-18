Эти растения убивают туи: узнайте, как избежать фатальных ошибок

Как правильно выбирать соседей для туи на участке

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выживаемость туй на участке во многом зависит от того, какие растения будут расти по соседству. Важно понимать, что некоторые деревья и кустарники могут быть неблагоприятными соседями для туи.

Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, CC BY-SA 4.0

Какие растения не стоит сажать рядом с туей?

Прежде всего, не рекомендуется высаживать рядом с туей растения с мощной корневой системой, такие как береза и черемуха. Эти растения будут конкурировать с туей за питательные вещества, что может привести к ее ослаблению и увяданию.

Также не следует сажать рядом с туями плодовые деревья и кустарники, такие как груша, вишня, яблоня, крыжовник, малина и смородина. Туи выделяют вещества, которые могут отрицательно сказаться на росте и развитии этих плодовых культур.

Для безопасного соседства расстояние между туями и плодовыми деревьями или кустарниками должно составлять не менее 6 метров.