Эти растения убивают туи: узнайте, как избежать фатальных ошибок

Выживаемость туй на участке во многом зависит от того, какие растения будут расти по соседству. Важно понимать, что некоторые деревья и кустарники могут быть неблагоприятными соседями для туи.
Какие растения не стоит сажать рядом с туей?
Прежде всего, не рекомендуется высаживать рядом с туей растения с мощной корневой системой, такие как береза и черемуха. Эти растения будут конкурировать с туей за питательные вещества, что может привести к ее ослаблению и увяданию.
Также не следует сажать рядом с туями плодовые деревья и кустарники, такие как груша, вишня, яблоня, крыжовник, малина и смородина. Туи выделяют вещества, которые могут отрицательно сказаться на росте и развитии этих плодовых культур.
Для безопасного соседства расстояние между туями и плодовыми деревьями или кустарниками должно составлять не менее 6 метров.
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