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Какие цветы не боятся холодов

Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
1:11
Садоводство » Цветы

Ландыш кустарниковый

Это растение может цвести не только осенью, но и даже в середине или конце зимы. Кустарниковый ландыш имеет красивые гроздья розовых и белых цветов, похожих на маленькие колокольчики. Это растение украсит ваш сад и будет радовать вас в холодное время года.

Эти цветы не боятся холода: обязательно их посадите в саду
Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa, CC BY-SA 3.0

Алжирский ирис

Если климат будет теплым, то алжирский ирис зацветет в декабре. Это растение имеет вечнозеленую листву. Кроме того, вы насладитесь приятным ароматом алжирского ириса, если посадите растение в своем саду.

Цикламен

Это растение можно выращивать как в помещении, так и в саду. В мягком климате этот цветок будет цвести зимой. Цикламен бывает разных цветов — розовый, белый, фуксия, лаванда. Выращивайте растение в местах, куда будет попадать солнце.

Морозник

Это многолетнее растение, которое может цвести зимой и имеет вечнозеленую листву. Оно будет цвести либо в середине, либо в конце зимы, в зависимости от того, где вы живете.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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