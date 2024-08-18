Как понять, что тыква достигла спелости?

Когда убирать тыкву с огорода? Визуальные и биологические показатели созревания плодов

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Тыква — один из самых распространённых овощей на наших огородах. Она славится не только своим вкусом, но и длительным сроком хранения при правильном уходе. Однако определить, когда именно лучше собирать это осеннее чудо, не всегда просто. Рассмотрим основные признаки, по которым можно понять, что тыква созрела и ее пора убирать с участка.

Фото: commons.wikimedia.org by Infrogmation of New Orleans, CC BY-SA 2.0

Созревание тыквы: видимые признаки

Существует несколько основных внешних признаков, которые говорят о созревании тыквы:

Окраска плода. По мере созревания кожица меняет цвет от светлого к более насыщенному — от ярко-желтого и оранжевого до темно-бурого или даже почти черного. Этот цвет становится глубже и плотнее. Твёрдость кожуры. Кожура созревшей тыквы становится жесткой, плотной и даже деревянистой на ощупь. Если вы можете легко продавить ее ногтем, это значит, что тыква еще не дозрела. Звук при постукивании. Зрелая тыква при постукивании по ней издает глухой, гулкий звук. Если слышен характерный звонкий звук, значит, тыква еще не готова к сбору. Высыхание плодоножки. Ножка, соединяющая плод с растением, у зрелой тыквы подсыхает, деревенеет и начинает отделяться от плода.

Биологические показатели созревания

Кроме внешних признаков, есть и биологические показатели, которые говорят о достижении тыквой физиологической зрелости:

Содержание сухого вещества. Оно должно составлять не менее 10-12% от общей массы плода. Это свидетельствует о накоплении питательных веществ.

Содержание сахаров. Уровень сахаров в зрелой тыкве выше, чем в незрелой. Оптимальный показатель — не менее 5-6% от массы плода.

Общая кислотность. По мере созревания она снижается с 0,3-0,4% до 0,1-0,2%. Именно такое соотношение кислот придает тыкве наилучший вкус.

Важно учитывать, что конкретные сроки созревания могут варьироваться в зависимости от сорта, региона, погодных условий. Поэтому для определения оптимального времени сбора ориентируйтесь в первую очередь на визуальные признаки.

Когда и как правильно собирать тыкву

Лучшее время для сбора урожая тыквы — конец сентября — октябрь, когда дни становятся короче, а ночи — холоднее. Именно в этот период плоды обретают максимальную спелость.

Чтобы собрать тыкву правильно:

срежьте плод ножом, оставив 10-15 см плодоножки;

не тяните за листья или стебель, чтобы не повредить растение;

аккуратно переносите тыквы, не допуская ударов и падений.

После сбора тыкву нужно просушить в течение 10-15 дней при температуре 15-20°C. Это позволит ей лучше храниться. Храните урожай в сухом, прохладном месте при температуре 10-15°C.

Используя эти простые рекомендации, вы сможете определить оптимальный момент для сбора тыквенного урожая и обеспечить его длительное хранение.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). == Литература == Cucurbita // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Лукьянец В. Н., Федоренко В. И. Тыква, кабачок, патиссон. — Алма-Ата: Кайнар, 2004.. Фурса Т. Б., Филов А. И. Культурная флора СССР / Ред. тома О. Н. Коровина, Т. Б. Фурса. — М.: Колос, 1982. — Т. XXI. Тыквенные (арбуз, тыква). — С. 145—261. — 279 с. — 2000 экз.