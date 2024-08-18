Хотите сладкие ягоды каждый год? Узнайте, как омолодить смородину

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Второе дыхание для смородины: как омолодить старые кусты и увеличить урожай
2:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина - одна из самых распространённых ягодных культур, которая радует нас урожаями из года в год. Но со временем куcты стареют, становятся малопродуктивными и нуждаются в омоложении. Расскажем, как дать второе дыхание вашей смородине.

Почему смородине требуется омоложение?

Даже при правильном уходе и регулярной обрезке со временем смородиновые кусты стареют и теряют свою продуктивность по ряду причин:

  • старение основных скелетных ветвей, уменьшение их числа;
  • снижение количества и качества молодых плодоносных побегов;
  • истощение корневой системы, ухудшение питания куста;
  • накопление болезнетворных организмов в древесине.

В результате кусты дают всё меньше и меньше ягод, они мельчают, а сами растения начинают хиреть. Вот почему для продолжения полноценного плодоношения смородине требуется регулярное омоложение.

Как омолодить смородиновые кусты

Процедура омоложения смородины включает в себя несколько основных шагов:

  1. Обрезка. Весной вырежьте все старые, отмершие и больные ветви до основания куста. Оставьте только 3-5 наиболее сильных молодых прикорневых побегов.
  2. Прореживание. Удалите половину всех приростов текущего года, оставив только самые мощные побеги.
  3. Подкормка. Внесите под каждый куст 1-2 ведра перегноя или компоста, а также минеральные удобрения, богатые фосфором и калием.
  4. Мульчирование. Замульчируйте приствольный круг перегноем, торфом или древесной щепой слоем 5-7 см. Это сохранит влагу и улучшит питание куста.
  5. Профилактика болезней. Обязательно опрыскайте смородину фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Такую серьёзную омолаживающую обрезку проводите раз в 4-5 лет. Ежегодно ограничивайтесь только прореживанием и формированием куста.

После проведения омолаживающей обрезки и других мероприятий ваши смородиновые кусты должны заметно обновиться:

  • появятся сильные, здоровые прикорневые побеги;
  • увеличится количество молодых плодоносных веток;
  • повысится общая продуктивность куста и качество ягод;
  • продлится плодоношение на 5-7 лет.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. == Литература == Род 713. Смородина — Ribes L. // Флора СССР = Flora URSS : в 30 т. / гл. ред. В. Л. Комаров. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1939. — Т. 9 / ред. тома С. В. Юзепчук. — С. 226-267. — 540, XIX с. — 5200 экз. Ribes // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. Смородина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1900. — Т. XXXa. Вавилов А. С. Чудо-ягода (о смородине лежачей, или моховке) // Наука и жизнь : журнал. — 1988. — № 7. — С. 94. Турова А., Сапожникова Э. О пользе чёрной смородины // Наука и жизнь : журнал. — 1988. — № 7. — С. 92—93.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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