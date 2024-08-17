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Домашнее удобрение из крапивы и одуванчиков своими руками

Экологичная подпитка для сада и огорода: рецепт подкормки из крапивы и одуванчиков
2:24
Садоводство » Советы

Многие садоводы и огородники стремятся максимально снизить использование химических удобрений на своих участках. Отличной альтернативой могут стать домашние подкормки из доступных и экологически чистых компонентов, таких как крапива и одуванчики. Как приготовить и применять это натуральное удобрение?

Экологичная подпитка для сада и огорода: рецепт подкормки из крапивы и одуванчиков
Фото: web.archive.org by Станислав Соломахин, CC BY 3.0

Преимущества подкормки из крапивы и одуванчиков
Эти растения, которые зачастую считают сорняками, на самом деле являются кладезем полезных для растений веществ:

  • крапива богата азотом, фосфором, калием, железом, кальцием, магнием. Она прекрасно стимулирует рост и развитие всех культур;
  • одуванчики содержат большое количество калия, фосфора, кальция, железа, серы и других микроэлементов. Они улучшают иммунитет растений;

Подкормка из этих компонентов — бесплатное и эффективное натуральное удобрение, которое легко приготовить в домашних условиях.

Как приготовить подкормку из крапивы и одуванчиков

Для изготовления удобрения вам понадобятся:

  • молодые побеги крапивы;
  • цветущие головки одуванчиков;
  • ёмкость с водой;
  • деревянная палка для помешивания.

Инструкция по приготовлению:

  1. Сорвите 2-3 кг молодой крапивы и столько же цветущих головок одуванчиков.
  2. Поместите растения в емкость с водой и оставьте настаиваться на 10-14 дней, периодически помешивая.
  3. Процедите получившийся настой через сито или марлю. Удобрение готово к применению.

Как использовать подкормку из крапивы и одуванчиков

Полученный настой может применяться для полива или опрыскивания растений:

  • для полива разбавьте настой водой в соотношении 1:10;
  • для опрыскивания можно использовать настой в неразбавленном виде.

Поливайте или опрыскивайте растения 1-2 раза в месяц в период активной вегетации. Особенно хорошо это удобрение подходит для подкормки томатов, огурцов, зелени, плодовых деревьев и кустарников.

Подкормка из крапивы и одуванчиков — это эффективный, экологичный и бюджетный способ обогащения растений необходимыми питательными веществами. Попробуйте и убедитесь в ее действенности сами!

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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