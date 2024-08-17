Домашнее удобрение из крапивы и одуванчиков своими руками

Экологичная подпитка для сада и огорода: рецепт подкормки из крапивы и одуванчиков

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники стремятся максимально снизить использование химических удобрений на своих участках. Отличной альтернативой могут стать домашние подкормки из доступных и экологически чистых компонентов, таких как крапива и одуванчики. Как приготовить и применять это натуральное удобрение?

Фото: web.archive.org by Станислав Соломахин, CC BY 3.0

Преимущества подкормки из крапивы и одуванчиков

Эти растения, которые зачастую считают сорняками, на самом деле являются кладезем полезных для растений веществ:

крапива богата азотом, фосфором, калием, железом, кальцием, магнием. Она прекрасно стимулирует рост и развитие всех культур;

одуванчики содержат большое количество калия, фосфора, кальция, железа, серы и других микроэлементов. Они улучшают иммунитет растений;

Подкормка из этих компонентов — бесплатное и эффективное натуральное удобрение, которое легко приготовить в домашних условиях.

Как приготовить подкормку из крапивы и одуванчиков

Для изготовления удобрения вам понадобятся:

молодые побеги крапивы;

цветущие головки одуванчиков;

ёмкость с водой;

деревянная палка для помешивания.

Инструкция по приготовлению:

Сорвите 2-3 кг молодой крапивы и столько же цветущих головок одуванчиков. Поместите растения в емкость с водой и оставьте настаиваться на 10-14 дней, периодически помешивая. Процедите получившийся настой через сито или марлю. Удобрение готово к применению.

Как использовать подкормку из крапивы и одуванчиков

Полученный настой может применяться для полива или опрыскивания растений:

для полива разбавьте настой водой в соотношении 1:10;

для опрыскивания можно использовать настой в неразбавленном виде.

Поливайте или опрыскивайте растения 1-2 раза в месяц в период активной вегетации. Особенно хорошо это удобрение подходит для подкормки томатов, огурцов, зелени, плодовых деревьев и кустарников.

Подкормка из крапивы и одуванчиков — это эффективный, экологичный и бюджетный способ обогащения растений необходимыми питательными веществами. Попробуйте и убедитесь в ее действенности сами!

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.