Узнайте, как сеять горох в августе

Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники считают, что горох — культура, которую можно сеять только весной. Однако августовский посев этого овоща имеет ряд преимуществ и вполне оправдан в средней полосе. Давайте разберёмся, можно ли сажать горох в августе и как это лучше сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, CC BY 3.0

Преимущества августовского посева гороха

Основные достоинства сева гороха в августе:

Возможность получить дополнительный урожай в осенне-зимний период. Горох, посаженный в августе, даст вам свежие стручки уже к октябрю-ноябрю.

Снижение риска поражения вредителями и болезнями. В августе численность вредных насекомых, как правило, ниже, чем весной.

Более мягкие погодные условия для посева и прорастания семян. В августе земля прогрета, и всходы гороха появятся быстрее, чем при весенней посадке.

Возможность занять освободившиеся после ранних культур грядки. Это позволит более рационально использовать площадь огорода.

Как правильно посадить горох в августе

Чтобы получить хороший урожай гороха, посаженного в августе, соблюдайте следующие правила:

Выбор сорта. Лучше отдать предпочтение скороспелым или среднеранним сортам, например Сахарный, Альфа, Снежок. Они успеют сформировать урожай до наступления холодов.

Лучше отдать предпочтение скороспелым или среднеранним сортам, например Сахарный, Альфа, Снежок. Они успеют сформировать урожай до наступления холодов. Сроки посадки. Идеальное время для посева гороха в августе - вторая-третья декада месяца. Это позволит растениям успешно взойти и набрать силу перед зимовкой.

Идеальное время для посева гороха в августе - вторая-третья декада месяца. Это позволит растениям успешно взойти и набрать силу перед зимовкой. Подготовка участка. Выбирайте для посадки солнечные, хорошо дренированные участки. Перекопайте почву, внесите перегной или компост.

Выбирайте для посадки солнечные, хорошо дренированные участки. Перекопайте почву, внесите перегной или компост. Глубина посадки. Горошины высаживайте на глубину 5-7 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядами оставляйте около 25 см.

Горошины высаживайте на глубину 5-7 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядами оставляйте около 25 см. Поддержка растений. Обязательно установите опоры или натяните шпалеры. Это обеспечит нормальное развитие стеблей и плодообразование.

Уход за посадками. Регулярно рыхлите почву, при необходимости поливайте. При появлении всходов мульчируйте грядку торфом или опилками.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus). == Литература == Pisum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. С. Горох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1893. — Т. IX. Горох : [арх. 3 января 2023] / Цыганок Н. С. // Гермафродит — Григорьев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.