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Узнайте, как сеять горох в августе

Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам
2:22
Садоводство » Советы

Многие огородники считают, что горох — культура, которую можно сеять только весной. Однако августовский посев этого овоща имеет ряд преимуществ и вполне оправдан в средней полосе. Давайте разберёмся, можно ли сажать горох в августе и как это лучше сделать.

Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, CC BY 3.0

Преимущества августовского посева гороха

Основные достоинства сева гороха в августе:

  • Возможность получить дополнительный урожай в осенне-зимний период. Горох, посаженный в августе, даст вам свежие стручки уже к октябрю-ноябрю.
  • Снижение риска поражения вредителями и болезнями. В августе численность вредных насекомых, как правило, ниже, чем весной.
  • Более мягкие погодные условия для посева и прорастания семян. В августе земля прогрета, и всходы гороха появятся быстрее, чем при весенней посадке.
  • Возможность занять освободившиеся после ранних культур грядки. Это позволит более рационально использовать площадь огорода.

Как правильно посадить горох в августе

Чтобы получить хороший урожай гороха, посаженного в августе, соблюдайте следующие правила:

  • Выбор сорта. Лучше отдать предпочтение скороспелым или среднеранним сортам, например Сахарный, Альфа, Снежок. Они успеют сформировать урожай до наступления холодов.
  • Сроки посадки. Идеальное время для посева гороха в августе - вторая-третья декада месяца. Это позволит растениям успешно взойти и набрать силу перед зимовкой.
  • Подготовка участка. Выбирайте для посадки солнечные, хорошо дренированные участки. Перекопайте почву, внесите перегной или компост.
  • Глубина посадки. Горошины высаживайте на глубину 5-7 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядами оставляйте около 25 см.
  • Поддержка растений. Обязательно установите опоры или натяните шпалеры. Это обеспечит нормальное развитие стеблей и плодообразование.

Уход за посадками. Регулярно рыхлите почву, при необходимости поливайте. При появлении всходов мульчируйте грядку торфом или опилками.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus). == Литература == Pisum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с. С. Горох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1893. — Т. IX. Горох : [арх. 3 января 2023] / Цыганок Н. С. // Гермафродит — Григорьев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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