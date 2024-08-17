Узнайте, как сеять горох в августе

Многие огородники считают, что горох — культура, которую можно сеять только весной. Однако августовский посев этого овоща имеет ряд преимуществ и вполне оправдан в средней полосе. Давайте разберёмся, можно ли сажать горох в августе и как это лучше сделать.
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Преимущества августовского посева гороха
Основные достоинства сева гороха в августе:
Возможность получить дополнительный урожай в осенне-зимний период. Горох, посаженный в августе, даст вам свежие стручки уже к октябрю-ноябрю.
Снижение риска поражения вредителями и болезнями. В августе численность вредных насекомых, как правило, ниже, чем весной.
Более мягкие погодные условия для посева и прорастания семян. В августе земля прогрета, и всходы гороха появятся быстрее, чем при весенней посадке.
Возможность занять освободившиеся после ранних культур грядки. Это позволит более рационально использовать площадь огорода.
Как правильно посадить горох в августе
Чтобы получить хороший урожай гороха, посаженного в августе, соблюдайте следующие правила:
Выбор сорта. Лучше отдать предпочтение скороспелым или среднеранним сортам, например Сахарный, Альфа, Снежок. Они успеют сформировать урожай до наступления холодов.
Сроки посадки. Идеальное время для посева гороха в августе - вторая-третья декада месяца. Это позволит растениям успешно взойти и набрать силу перед зимовкой.
Подготовка участка. Выбирайте для посадки солнечные, хорошо дренированные участки. Перекопайте почву, внесите перегной или компост.
Глубина посадки. Горошины высаживайте на глубину 5-7 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Между рядами оставляйте около 25 см.
Поддержка растений. Обязательно установите опоры или натяните шпалеры. Это обеспечит нормальное развитие стеблей и плодообразование.
Уход за посадками. Регулярно рыхлите почву, при необходимости поливайте. При появлении всходов мульчируйте грядку торфом или опилками.
Уточнения
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина (Lathyrus).
== Литература ==
Pisum // Ботанический словарь / сост. Н. И. Анненков. — СПб.: Тип. Имп. АН, 1878. — XXI + 645 с.
С. Горох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1893. — Т. IX.
Горох : [арх. 3 января 2023] / Цыганок Н. С. // Гермафродит — Григорьев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 7). — ISBN 978-5-85270-337-8.