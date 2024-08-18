Сентябрьское питание для баклажанов и перцев: рекомендации по подкормке

С наступлением сентября вегетативный рост у баклажанов и перцев замедляется, но плодоношение продолжается. В это время растениям по-прежнему необходимо качественное питание, чтобы обеспечить им стабильное развитие и высокий урожай. Но подкормка должна быть корректной, в противном случае можно навредить культурам.
В сентябре баклажаны и перцы активно наращивают массу плодов. Для этого им требуется повышенное содержание фосфора и калия в почве. Кроме того, растениям в этот период нужно восполнение запасов азота, чтобы сохранить зеленую массу и продолжать плодоношение.
Оптимальным выбором для сентябрьской подкормки баклажанов и перцев станут комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота (NPK 5-10-15, 6-12-18 или аналогичные). Такой состав позволит стимулировать цветение, завязывание и рост плодов, не вызывая избыточной вегетативности.
Также хорошо зарекомендовали себя органоминеральные удобрения. Они содержат необходимый набор макро- и микроэлементов, а также гуматы для улучшения развития растений.
Наиболее оптимальное время для внесения удобрений - вторая-третья декада сентября. В этот период баклажаны и перцы будут активно использовать питательные вещества для формирования и налива плодов.
Вносить удобрения можно следующими способами:
Норма расхода удобрений зависит от их состава, но в среднем это 20-50 г на 1 кв.м площади. Не забывайте чередовать минеральные и органические подкормки.
Своевременная и правильная подкормка баклажанов и перцев в сентябре обеспечит обильное и длительное плодоношение этих культур даже в осенний период.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода. == Литература == Подкормка растений // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — Советская энциклопедия, 1989. — С. 403. Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. Агрохимия / Б. А. Ягодин. — М.: Колос, 2002. — 584 с.
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