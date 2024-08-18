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Сентябрьское питание для баклажанов и перцев: рекомендации по подкормке

Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
2:25
Садоводство » Овощи

С наступлением сентября вегетативный рост у баклажанов и перцев замедляется, но плодоношение продолжается. В это время растениям по-прежнему необходимо качественное питание, чтобы обеспечить им стабильное развитие и высокий урожай. Но подкормка должна быть корректной, в противном случае можно навредить культурам.

Чем подкормить баклажаны и перцы в сентябре? Выбираем правильные удобрения
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Зачем нужны подкормки для баклажанов и перцев в сентябре?

В сентябре баклажаны и перцы активно наращивают массу плодов. Для этого им требуется повышенное содержание фосфора и калия в почве. Кроме того, растениям в этот период нужно восполнение запасов азота, чтобы сохранить зеленую массу и продолжать плодоношение.

Какие удобрения использовать для подкормки?

Оптимальным выбором для сентябрьской подкормки баклажанов и перцев станут комплексные минеральные удобрения с пониженным содержанием азота (NPK 5-10-15, 6-12-18 или аналогичные). Такой состав позволит стимулировать цветение, завязывание и рост плодов, не вызывая избыточной вегетативности.

Также хорошо зарекомендовали себя органоминеральные удобрения. Они содержат необходимый набор макро- и микроэлементов, а также гуматы для улучшения развития растений.

Когда и как вносить подкормку?

Наиболее оптимальное время для внесения удобрений - вторая-третья декада сентября. В этот период баклажаны и перцы будут активно использовать питательные вещества для формирования и налива плодов.

Вносить удобрения можно следующими способами:

  • рассыпать гранулированные удобрения вокруг стеблей растений и аккуратно заделать в почву;
  • развести порошковые или жидкие удобрения в воде и полить под корень;
  • опрыскать надземную часть баклажанов и перцев подкормкой через 2-3 недели.

Норма расхода удобрений зависит от их состава, но в среднем это 20-50 г на 1 кв.м площади. Не забывайте чередовать минеральные и органические подкормки.

Своевременная и правильная подкормка баклажанов и перцев в сентябре обеспечит обильное и длительное плодоношение этих культур даже в осенний период.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). == Литература == Баклажан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Всё о лекарственных растениях на ваших грядках / Под ред. С. Ю. Раделова. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2010. — С. 4—7. — 224 с. — ISBN 978-5-9603-0124-4.

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации. В этом состоит её отличие от основного удобрения, которое вносится до начала вегетационного периода. == Литература == Подкормка растений // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — Советская энциклопедия, 1989. — С. 403. Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. Агрохимия / Б. А. Ягодин. — М.: Колос, 2002. — 584 с.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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