Какие сидераты выбрать для осеннего посева на даче?

Сделайте почву плодородной к следующему сезону: 6 лучших сидератов для осени

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осень — отличное время для посева сидератов, которые не только обогатят почву, но и подготовят ее к следующему сезону. Дачники, стремящиеся получить высокие урожаи, все чаще обращают внимание на использование этих "зелёных удобрений". Какие сидераты лучше всего посадить осенью и как это правильно сделать?

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Зачем нужно выращивать сидераты?

Сидераты — это растения, выращиваемые специально для заделывания их в почву в качестве органического удобрения. Они обладают рядом полезных свойств:

Обогащают почву питательными веществами, такими как азот, фосфор, калий.

Улучшают структуру грунта, делая его более рыхлым и воздухопроницаемым.

Повышают влагоудерживающую способность почвы.

Подавляют рост сорняков, выделяя вещества-ингибиторы.

Защищают грунт от эрозии в межсезонье.

Привлекают в почву полезных почвенных обитателей.

Лучшие осенние сидераты для дачных участков

Чтобы получить максимальную пользу от сидеральных культур, важно правильно подобрать их виды и сроки посева. Для осенних посадок лучше всего подойдут:

Озимая рожь. Неприхотливая культура, быстро прорастающая и образующая густой травостой. Хорошо заглушает сорняки. Горчица белая. Отличается быстрым ростом, накапливает большую биомассу и фиксирует азот в почве. Фацелия. Привлекает насекомых-опылителей, насыщает грунт органикой и улучшает его структуру. Редька масличная. Её длинный стержневой корень рыхлит тяжелые почвы, а также подавляет нематод. Овёс. Мощная корневая система аэрирует и разрыхляет почву, накапливает питательные вещества. Клевер. Бобовое растение, способное фиксировать атмосферный азот в почве.

При выборе сидератов стоит учитывать особенности своего участка, чередовать культуры и не допускать появления сорняков.

Как правильно посадить сидераты осенью

Оптимальные сроки посева сидератов — сентябрь-октябрь, до наступления устойчивых заморозков. Высевают их рядовым или широкорядным способом, с последующей заделкой в почву.

Глубина посева — 2-4 см, норма высева — 3-5 г/м2. Некоторые сидераты, как горчица или фацелия, можно высевать и попроще — просто разбросав по поверхности грунта.

После всходов важно регулярно удалять сорняки, а перед заделкой в почву дать сидератам отрасти до 15-20 см. Обычно их заделывают на глубину 8-15 см специальным плугом или культиватором.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. == Литература == Бублик Б. А., Гридчин В. Т. Манна с небес — в огород. Всемогущая сидерация. — Казань, 2012. — 96 с. — 10 000 экз. Репьев С. И., Курлович Б. С. Теоретические основы селекции. Т. 3: Генофонд и селекция зерновых бобовых культур. — СПб.: ВИР, 1995. — 432, [6] с.: ил., табл..

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.