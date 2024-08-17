Какие сидераты выбрать для осеннего посева на даче?

Осень — отличное время для посева сидератов, которые не только обогатят почву, но и подготовят ее к следующему сезону. Дачники, стремящиеся получить высокие урожаи, все чаще обращают внимание на использование этих "зелёных удобрений". Какие сидераты лучше всего посадить осенью и как это правильно сделать?
Сидераты — это растения, выращиваемые специально для заделывания их в почву в качестве органического удобрения. Они обладают рядом полезных свойств:
Чтобы получить максимальную пользу от сидеральных культур, важно правильно подобрать их виды и сроки посева. Для осенних посадок лучше всего подойдут:
При выборе сидератов стоит учитывать особенности своего участка, чередовать культуры и не допускать появления сорняков.
Оптимальные сроки посева сидератов — сентябрь-октябрь, до наступления устойчивых заморозков. Высевают их рядовым или широкорядным способом, с последующей заделкой в почву.
Глубина посева — 2-4 см, норма высева — 3-5 г/м2. Некоторые сидераты, как горчица или фацелия, можно высевать и попроще — просто разбросав по поверхности грунта.
После всходов важно регулярно удалять сорняки, а перед заделкой в почву дать сидератам отрасти до 15-20 см. Обычно их заделывают на глубину 8-15 см специальным плугом или культиватором.
Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. == Литература == Бублик Б. А., Гридчин В. Т. Манна с небес — в огород. Всемогущая сидерация. — Казань, 2012. — 96 с. — 10 000 экз. Репьев С. И., Курлович Б. С. Теоретические основы селекции. Т. 3: Генофонд и селекция зерновых бобовых культур. — СПб.: ВИР, 1995. — 432, [6] с.: ил., табл..
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.