Как эффективно заточить секатор: инструкция

99% людей делают это неправильно! Как легко и эффективно заточить секатор

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Секатор — незаменимый инструмент для ухода за садом. Со временем его лезвия затупляются, и это затрудняет работу. Чтобы секатор снова работал эффективно, его нужно правильно заточить.

Фото: commons.wikimedia.org by SB_Johnny, CC BY-SA 3.0

Прежде чем приступать к заточке, важно очистить секатор от грязи, сока растений и ржавчины. Используйте мягкую ткань и средство для очистки металла. Важно, чтобы лезвия были чистыми, так как грязь может повлиять на качество заточки.

Чтобы сделать заточку качественной, разберите секатор, если это возможно. Это упростит доступ к лезвиям и обеспечит удобство работы.

Для заточки можно использовать несколько инструментов.

Напильник — для грубой заточки.

Точильный камень — для более точной и аккуратной обработки.

Точильные бруски или специальные заточные инструменты — для профессиональной заточки.

Держите лезвие под углом 20-30 градусов и плавными движениями проведите напильником или камнем по режущей кромке. Повторите несколько раз, пока не добьётесь нужного результата.

После заточки могут остаться мелкие заусенцы на обратной стороне лезвия. Чтобы их убрать, используйте мелкозернистый точильный камень или брусок, аккуратно проводя им по плоской стороне лезвия.

После заточки соберите инструмент и нанесите смазку на подвижные части для предотвращения ржавчины и обеспечения плавного хода.

Уточнения

Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве. Садовые инструменты различают по назначению: для обработки почвы, полива, обрезки деревьев, стрижки газона и т. д. Также инструменты можно разделить на ручные (инвентарь) и механизированные (садовая техника). == Литература == Передерей Н. А. Садовые инструменты и инвентарь — Москва, 2004 г.