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3 эффективных способа борьбы с гусеницами на капусте

Защитите капусту: ваши соседи уже пользуются этими способами борьбы с гусеницами
Садоводство

Устранение гусениц с капусты — это задача, с которой сталкивается каждый огородник. Эти вредители могут нанести значительный ущерб урожаю, но есть несколько эффективных методов, которые помогут сохранить ваш урожай в безопасности. 

Защитите капусту: ваши соседи уже пользуются этими способами борьбы с гусеницами
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар, CC BY-SA 3.0

1. Использование эфирных масел

Эфирные масла — это мощное средство для борьбы с гусеницами и другими вредителями. Они действуют на многих уровнях, создавая защитный барьер, который мешает вредителям обнаружить и атаковать капусту.

Разведите несколько капель эфирного масла в воде и распылите раствор на листья капусты. Также можно добавлять эфирные масла в почву вокруг растений. Регулярное повторение обработки — ключ к успешной защите от вредителей.

2. Привлечение природных паразитов

Привлекайте естественных врагов гусениц, такими как птицы и насекомые, которые могут помочь в контроле популяции вредителей. Это органичный способ борьбы, который не требует химических препаратов.

3. Механическое удаление

Физическое удаление вредителей и защита растений от них — это ещё один способ борьбы с гусеницами. Этот метод требует регулярного контроля и некоторых усилий, но он эффективен и прост.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. == Литература == Лизгунова Т. В. Капуста // Культурная флора СССР / Под ред. акад. Брежнева Д. Д., Коровиной О. Н.. — Ленинград : Колос, 1984. — Т. XI. — 328 с. Синская Е. Н. Род 649. Капуста — Brassica // Флора СССР / Ботанич. ин-т Акад. наук СССР; Гл. ред. акад. В. Л. Комаров; Ред. VIII тома Н. А. Буш. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1939. — Т. VIII. — С. 459—466.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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