Томатам на заметку: проверенные способы ускорить созревание плодов в августе

Помидоры ещё не поспели? Эти 6 способов помогут ускорить их созревание в августе

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для многих дачников помидоры — одна из самых долгожданных и любимых культур на участке. Но нередко бывает, что в августе, когда основные сроки созревания уже наступили, томаты все еще не спешат радовать своими плодами. Что можно сделать, чтобы ускорить этот процесс и получить богатый урожай? Рассказываем проверенные способы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему помидоры могут созревать медленно

Существует несколько причин, по которым томаты могут запаздывать с созреванием:

Избыточное азотное питание — помидоры тратят больше сил на рост зеленой массы, а не на плодоношение.

Недостаток калия и фосфора — эти элементы важны для полноценного развития и созревания плодов.

Неправильный полив — как недостаток, так и избыток влаги может сказаться на процессах в растениях.

Поражение вредителями или болезнями — стрессовые ситуации замедляют все жизненные процессы.

Как ускорить созревание помидоров в августе

Чтобы помидоры не подвели вас в самом разгаре сезона, воспользуйтесь этими проверенными приемами:

1. Проведите подкормку

В августе основной упор делайте на калийно-фосфорные удобрения — они стимулируют плодоношение. Может подойти, например, комплексное удобрение 6-12-18. Норма внесения — 1-2 ст. л. на 10 л воды под каждое растение.

2. Прищипывайте верхушки

Регулярно (каждые 7-10 дней) прищипывайте верхние растущие побеги. Это направит силы растения на созревание уже завязавшихся плодов.

3. Снижайте полив

С середины августа постепенно сокращайте полив помидоров. Это поможет снизить вегетативный рост и ускорить дозревание плодов.

4. Удаляйте лишнюю листву

Обрывайте нижние и старые листья, которые затеняют плоды. Это улучшит их доступ к солнечному свету и теплу, что ускорит созревание.

5. Мульчируйте почву

Слой мульчи из сухих листьев, соломы или опилок сохранит влагу в почве и не даст ей пересыхать. А также предотвратит образование почвенной корки.

6. Применяйте стимуляторы

Обработка томатов специальными препаратами (Завязь, Циркон, Эпин и др.) может ускорить созревание плодов на 7-10 дней.