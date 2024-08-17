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Томатам на заметку: проверенные способы ускорить созревание плодов в августе

Помидоры ещё не поспели? Эти 6 способов помогут ускорить их созревание в августе
2:34
Садоводство » Овощи

Для многих дачников помидоры — одна из самых долгожданных и любимых культур на участке. Но нередко бывает, что в августе, когда основные сроки созревания уже наступили, томаты все еще не спешат радовать своими плодами. Что можно сделать, чтобы ускорить этот процесс и получить богатый урожай? Рассказываем проверенные способы.

Помидоры ещё не поспели? Эти 6 способов помогут ускорить их созревание в августе
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему помидоры могут созревать медленно

Существует несколько причин, по которым томаты могут запаздывать с созреванием:

  • Избыточное азотное питание — помидоры тратят больше сил на рост зеленой массы, а не на плодоношение.
  • Недостаток калия и фосфора — эти элементы важны для полноценного развития и созревания плодов.
  • Неправильный полив — как недостаток, так и избыток влаги может сказаться на процессах в растениях.
  • Поражение вредителями или болезнями — стрессовые ситуации замедляют все жизненные процессы.

Как ускорить созревание помидоров в августе

Чтобы помидоры не подвели вас в самом разгаре сезона, воспользуйтесь этими проверенными приемами:

1. Проведите подкормку
В августе основной упор делайте на калийно-фосфорные удобрения — они стимулируют плодоношение. Может подойти, например, комплексное удобрение 6-12-18. Норма внесения — 1-2 ст. л. на 10 л воды под каждое растение.

2. Прищипывайте верхушки
Регулярно (каждые 7-10 дней) прищипывайте верхние растущие побеги. Это направит силы растения на созревание уже завязавшихся плодов.

3. Снижайте полив
С середины августа постепенно сокращайте полив помидоров. Это поможет снизить вегетативный рост и ускорить дозревание плодов.

4. Удаляйте лишнюю листву
Обрывайте нижние и старые листья, которые затеняют плоды. Это улучшит их доступ к солнечному свету и теплу, что ускорит созревание.

5. Мульчируйте почву
Слой мульчи из сухих листьев, соломы или опилок сохранит влагу в почве и не даст ей пересыхать. А также предотвратит образование почвенной корки.

6. Применяйте стимуляторы
Обработка томатов специальными препаратами (Завязь, Циркон, Эпин и др.) может ускорить созревание плодов на 7-10 дней.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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