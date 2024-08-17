Томатам на заметку: проверенные способы ускорить созревание плодов в августе

Для многих дачников помидоры — одна из самых долгожданных и любимых культур на участке. Но нередко бывает, что в августе, когда основные сроки созревания уже наступили, томаты все еще не спешат радовать своими плодами. Что можно сделать, чтобы ускорить этот процесс и получить богатый урожай? Рассказываем проверенные способы.
Существует несколько причин, по которым томаты могут запаздывать с созреванием:
Чтобы помидоры не подвели вас в самом разгаре сезона, воспользуйтесь этими проверенными приемами:
1. Проведите подкормку
В августе основной упор делайте на калийно-фосфорные удобрения — они стимулируют плодоношение. Может подойти, например, комплексное удобрение 6-12-18. Норма внесения — 1-2 ст. л. на 10 л воды под каждое растение.
2. Прищипывайте верхушки
Регулярно (каждые 7-10 дней) прищипывайте верхние растущие побеги. Это направит силы растения на созревание уже завязавшихся плодов.
3. Снижайте полив
С середины августа постепенно сокращайте полив помидоров. Это поможет снизить вегетативный рост и ускорить дозревание плодов.
4. Удаляйте лишнюю листву
Обрывайте нижние и старые листья, которые затеняют плоды. Это улучшит их доступ к солнечному свету и теплу, что ускорит созревание.
5. Мульчируйте почву
Слой мульчи из сухих листьев, соломы или опилок сохранит влагу в почве и не даст ей пересыхать. А также предотвратит образование почвенной корки.
6. Применяйте стимуляторы
Обработка томатов специальными препаратами (Завязь, Циркон, Эпин и др.) может ускорить созревание плодов на 7-10 дней.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.