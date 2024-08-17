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Залог сладких ягод: как правильно подготовить малину к зимовке

Подготовительные работы для малины перед зимой: не пропустите важные шаги
2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — одна из самых любимых и популярных ягодных культур, но при этом достаточно требовательна к уходу. Особенно важно правильно подготовить ее к зимовке, иначе есть риск остаться без урожая в следующем сезоне. Расскажем, какие работы нужно провести, чтобы малина благополучно перезимовала.

Подготовительные работы для малины перед зимой: не пропустите важные шаги
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, CC BY-SA 3.0

Почему важна подготовка малины к зиме?

Малина — полукустарник, которому необходимо специальное укрытие на холодное время года. Без этого молодые побеги и корневая система могут сильно пострадать от морозов, что в итоге приведет к ослаблению или даже гибели растений.

Кроме того, правильная подготовка к зиме закладывает основу для будущего богатого урожая. Она помогает растениям успешно пройти период покоя, сохранить силы и активизировать рост весной.

Поэтому ответственный подход к этому процессу — залог здоровья малины и стабильной урожайности на протяжении многих лет.

Когда и что делать?

Основные мероприятия по подготовке малины к зиме приходятся на конец октября — начало ноября. Важно успеть все сделать до первых серьезных холодов.

1. Обрезка и формирование кустов
— Удалить все сухие, больные и слишком загущенные побеги.
— Оставить 5-7 самых сильных и здоровых побегов.
— Прореживание улучшит циркуляцию воздуха, что снизит вероятность болезней зимой.

2. Укрытие на зиму
— Когда температура опустится до +5…+7°C, полегшие побеги связывают в пучки и пригибают к земле.
— Сверху накрывают их агроволокном, соломой, лапником или другим легким утеплителем.
— Важно, чтобы укрытие не допускало попадания влаги на побеги.

3. Мульчирование приствольных кругов
— Слой мульчи 5-10 см из торфа, перепревшей листвы или древесных опилок защитит корневую систему.
— Она также сохранит влагу и питательные вещества в почве.

4. Внесение удобрений
— Вносятся органические (перегной, компост) или минеральные (суперфосфат, сульфат калия) удобрения.
— Это обеспечит питание на период покоя и ускорит рост весной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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