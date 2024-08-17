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Как вырастить лаванду в саду

Секреты выращивания лаванды: что нужно делать, чтобы растение радовало вас
1:27
Садоводство

Как вырастить лаванду

Лаванда устойчива к засухе после укоренения, но нуждается в регулярном поливе в течение первого вегетационного периода. Поливайте растения глубоко, но нечасто, позволяя почве просыхать между поливами. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, поэтому важно соблюдать баланс. 

Секреты выращивания лаванды: что нужно делать, чтобы растение радовало вас
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, CC BY-SA 4.0

Нанесите легкий слой мульч вокруг основания растений, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки. Избегайте использования органической мульчи, которая может удерживать слишком много влаги и вызывать гниль.

Обрезайте растения лаванды два раза в год, чтобы поддерживать их форму и стимулировать новый рост. Первую обрезку следует проводить ранней весной, обрезая примерно одну треть растения. Вторую обрезку можно проводить в конце лета после сезона цветения, обрезая отцветшие цветоносы и придавая форму растению.

Лаванда не требует обильного внесения удобрений. Избегайте удобрений с высоким содержанием азота, так как они могут способствовать чрезмерному росту листвы.

В более холодном климате защитите растения лаванды от сильных морозов, накрыв их тканью.

Уборка урожая

Собирайте цветы лаванды, когда они раскроются примерно на треть или наполовину. Срезайте стебли цветов утром после высыхания росы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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