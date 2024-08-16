Как выращивать орхидею, чтобы она не завяла: все правила и секреты

Чтобы орхидея хорошо росла, нужно обеспечить ей высокую влажность

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Как вырастить орхидеи

Комнатные орхидеи любят много солнечного света, но не прямые солнечные лучи. Можно разместить растение на подоконнике, выходящем на восток или север.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Орхидеи также любят повышенную влажность воздуха, поэтому стоит опрыскивать растение и проветривать помещение.

Смывайте периодически пыль с листьев растения и выращивайте его в компосте для орхидей на основе коры.

Как правильно поливать орхидеи

Увлажняйте почву для орхидей примерно раз в три дня. Погрузите горшок в емкость с водой примерно на 7 минут.

Для полива используйте воду, которая содержит мало солей — талую или кипяченую комнатной температуры.

Детали

Орхи́дные, или Ятры́шниковые, также Орхиде́и — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.