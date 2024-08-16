Как выращивать орхидею, чтобы она не завяла: все правила и секреты

Комнатные орхидеи любят много солнечного света, но не прямые солнечные лучи. Можно разместить растение на подоконнике, выходящем на восток или север.
Орхидеи также любят повышенную влажность воздуха, поэтому стоит опрыскивать растение и проветривать помещение.
Смывайте периодически пыль с листьев растения и выращивайте его в компосте для орхидей на основе коры.
Увлажняйте почву для орхидей примерно раз в три дня. Погрузите горшок в емкость с водой примерно на 7 минут.
Для полива используйте воду, которая содержит мало солей — талую или кипяченую комнатной температуры.
Детали
Орхи́дные, или Ятры́шниковые, также Орхиде́и — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
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