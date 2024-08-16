Избавьтесь от муравьев раз и навсегда: пошаговая инструкция применения соды

Если у вас на участке появились муравьиные холмики, знайте — это верный признак скорого нашествия этих насекомых. Муравьи могут навредить растениям, полакомиться плодами и даже помешать вашему отдыху на даче. Но бороться с ними можно вполне эффективно и без применения химикатов — достаточно использовать простую и доступную соду.
Сода представляет собой экологичное и безопасное средство для борьбы с муравьями. Она действует на них раздражающе, нарушая их жизненно важные функции. К тому же муравьи не любят кислую среду, а сода как раз имеет щелочные свойства.
Для начала выявите все муравьиные холмики на участке и тщательно их обработайте содой. Насыпьте порошок непосредственно на холмик, а также вокруг него по периметру. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю, пока не добьётесь полного исчезновения муравьёв.
Также можно замешать раствор соды в воде и обильно полить им места скопления насекомых. Этот способ особенно эффективен, если муравьи обустроили свои гнёзда в труднодоступных местах, например, под камнями или в трещинах.
Кроме того, сода поможет вам защитить отдельные растения от муравьёв. Просто посыпьте её вокруг ствола или по периметру горшка с комнатным цветком. Это не даст насекомым забраться на растение.
Важно помнить, что сода абсолютно безвредна для человека и животных, поэтому её можно применять без опаски на любом участке. К тому же это очень экономичное средство, ведь небольшая пачка соды обойдётся вам всего в несколько рублей.
Так что не спешите тратиться на дорогие химические препараты от муравьёв. Простая пищевая сода справится с этой задачей ничуть не хуже, при этом не нанеся вреда окружающей среде. Попробуйте этот народный метод борьбы, и вы будете приятно удивлены его эффективностью!
Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.
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