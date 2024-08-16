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Избавьтесь от муравьев раз и навсегда: пошаговая инструкция применения соды

Как раз и навсегда решить проблему с муравьями на даче: волшебные свойства соды
2:00
Садоводство » Вредители и болезни

Если у вас на участке появились муравьиные холмики, знайте — это верный признак скорого нашествия этих насекомых. Муравьи могут навредить растениям, полакомиться плодами и даже помешать вашему отдыху на даче. Но бороться с ними можно вполне эффективно и без применения химикатов — достаточно использовать простую и доступную соду.

Как раз и навсегда решить проблему с муравьями на даче: волшебные свойства соды
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Сода представляет собой экологичное и безопасное средство для борьбы с муравьями. Она действует на них раздражающе, нарушая их жизненно важные функции. К тому же муравьи не любят кислую среду, а сода как раз имеет щелочные свойства.

Для начала выявите все муравьиные холмики на участке и тщательно их обработайте содой. Насыпьте порошок непосредственно на холмик, а также вокруг него по периметру. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю, пока не добьётесь полного исчезновения муравьёв.

Также можно замешать раствор соды в воде и обильно полить им места скопления насекомых. Этот способ особенно эффективен, если муравьи обустроили свои гнёзда в труднодоступных местах, например, под камнями или в трещинах.

Кроме того, сода поможет вам защитить отдельные растения от муравьёв. Просто посыпьте её вокруг ствола или по периметру горшка с комнатным цветком. Это не даст насекомым забраться на растение.

Важно помнить, что сода абсолютно безвредна для человека и животных, поэтому её можно применять без опаски на любом участке. К тому же это очень экономичное средство, ведь небольшая пачка соды обойдётся вам всего в несколько рублей.

Так что не спешите тратиться на дорогие химические препараты от муравьёв. Простая пищевая сода справится с этой задачей ничуть не хуже, при этом не нанеся вреда окружающей среде. Попробуйте этот народный метод борьбы, и вы будете приятно удивлены его эффективностью!

Уточнения

Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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