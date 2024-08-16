Ключевые меры на даче, которые защитят от тли в следующем году

Победить тлю до следующего лета: 5 проверенных осенних приёмов для дачного участка

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Приближается осень — время подготовки дачного участка к зиме. Но, помимо стандартных осенних работ по уборке и обустройству, есть ряд мер, которые помогут существенно сократить появление тли на ваших растениях в следующем сезоне.

Фото: self-made at Mountain View, California, USA by Sanjay ach, CC BY-SA 3.0

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этим вредителем является тщательная осенняя обработка почвы. Тля часто зимует в верхних слоях земли, поэтому глубокая перекопка участка с оборотом пласта позволит уничтожить большое количество яиц и личинок вредителя. Не забудьте также обработать грядки, на которых росли растения, подверженные атакам тли.

Не менее важно собрать и утилизировать все растительные остатки на участке. Ведь именно в них могут оставаться яйца или недозрелые особи тли, которые в дальнейшем станут источником её размножения. Компостируйте или сжигайте все опавшие листья, обрезанные ветки и другие органические отходы.

Также осенью стоит хорошо перекопать приствольные круги деревьев и кустарников. Тля любит прятаться в трещинах коры и под отмершей корой, поэтому такая обработка поможет уничтожить её там.

Не забудьте провести профилактическую обработку растений инсектицидными или репеллентными средствами. Хороший эффект дают опрыскивания настоями чеснока, полыни, пижмы или других растений, обладающих отпугивающими свойствами. Такие меры заметно снизят численность вредителя на следующий год.

И наконец, не оставляйте на участке старые, больные или слабые растения. Они становятся для тли идеальной средой для размножения, поэтому их необходимо удалять осенью.

Соблюдение этих простых, но важных мер поможет вам избавиться от тли на вашем дачном участке на долгое время. Вложив немного труда осенью, вы получите обильный урожай и здоровые растения в следующем сезоне.

Детали

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).