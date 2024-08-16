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Как использовать чеснок и полынь, чтобы раз и навсегда избавиться от тли

Эффективный и безопасный способ победить тлю на огороде: рецепт из чеснока и полыни
1:55
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — один из самых назойливых и вредоносных вредителей, с которыми приходится сталкиваться садоводам и огородникам. Эти мелкие насекомые могут нанести серьезный урон растениям, ослабляя их и ограничивая рост. К счастью, существуют проверенные народные средства, которые помогут с ними справиться.

Эффективный и безопасный способ победить тлю на огороде: рецепт из чеснока и полыни
Фото: public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org

Один из самых эффективных и простых способов — использование настоя из чеснока и полыни. Эти растения обладают сильными репеллентными свойствами, отпугивающими тлю.

Чтобы приготовить такой натуральный инсектицид, вам понадобятся:

  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • горсть свежих или сушеных листьев полыни;
  • 1 литр воды.

Измельчите чеснок и полынь, залейте их водой и дайте настояться в течение 5-7 дней. Затем процедите раствор через марлю или сито.

Полученный концентрат можно сразу использовать для опрыскивания растений, пораженных тлей. Распылите его на нижнюю сторону листьев, где обычно и концентрируются вредители. Повторяйте обработку каждые 7-10 дней, пока тля полностью не исчезнет.

Кроме того, этот настой можно разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для профилактических обработок. Он не только отпугнет тлю, но и защитит растения от появления новых поселений вредителя.

Важно отметить, что данный способ абсолютно безопасен как для культур, так и для человека. Он не оставляет токсичных остатков и не наносит вреда окружающей среде. А главное — это очень эффективный натуральный инсектицид, который поможет вам избавиться от надоедливой тли.

Так что не забывайте о чесноке и полыни — эти простые компоненты из вашего сада или огорода могут стать надежными помощниками в борьбе с тлей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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