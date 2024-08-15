Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая

Не выбрасывайте томатную ботву: 3 полезных способа её применения

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники и огородники после сбора урожая помидоров сразу избавляются от ботвы, не задумываясь о её дальнейшем использовании. Однако оказывается, что томатная ботва — настоящая кладезь полезных веществ, которые можно с успехом применять на огороде.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Одним из самых распространённых способов утилизации ботвы является компостирование. Измельченная ботва является отличным источником органики, которая обогащает почву питательными веществами в процессе перегнивания. Она улучшает структуру и плодородие грунта, что положительно влияет на рост и развитие будущих культур.

Но помимо этого, существует еще один интересный способ использования томатной ботвы — приготовление натурального инсектицида. Дело в том, что ботва содержит в себе вещества, обладающие репеллентными свойствами. Например, никотин, который содержится в листьях томатов, эффективно отпугивает различных вредителей, таких как тли, паутинные клещи, белокрылки и многие другие.

Чтобы приготовить такой натуральный "спрей", нужно измельчить ботву, залить ее водой и настоять в течение 2-3 дней. Затем раствор нужно процедить и распылить на растения, которые вы хотите защитить. Такая обработка будет безопасна для культур, но отпугнет нежелательных насекомых.

Кроме того, томатная ботва может использоваться и в качестве мульчи. Она, как и компост, помогает сохранять влагу в почве, препятствует росту сорняков и постепенно обогащает грунт органикой. Особенно полезна мульча из ботвы для таких культур, как картофель, баклажаны, перцы.

Таким образом, вместо того, чтобы выбрасывать ботву томатов после сбора урожая, стоит задуматься о её полезном применении на огороде. Будь то компост, натуральный инсектицид или мульча — томатная ботва способна принести вашим растениям немалую пользу.