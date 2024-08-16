Как правильно убирать и хранить чеснок

Эксперт рассказал о правилах уборки и хранения чеснока

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, как нужно убирать и хранить чеснок.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

По словам специалиста, убирать чеснок необходимо как только станут лопаться сигнальные стрелки.

"Когда мы копаем чеснок, а там уже чешуя на луковице исчезла или потрескалась, зубчики начали отделяться друг от друга, такой чеснок очень плохо хранится. Головки чеснока, которые имеют такие повреждения, лучше использовать в первую очередь", — пояснил он.

Эксперт заявил, что нельзя хранить и сушить чеснок на солнце, потому что он станет несъедобным.

Разные виды чеснока нужно собирать и хранить по-разному. Яровой чеснок сохраняет свои качества в течение целого года. Но большинство огородников предпочитает сажать озимый чеснок, который даёт больший урожай.

"Когда мы просушили чеснок, можно промыть его. Если не мыли, то очищаем от земли. Стебель обрезаем и в тени высушиваем минимум две недели. Затем храним озимый чеснок в холодном месте. Это должен быть не сырой подвал, необходима определённая температура — около 5 градусов. Замораживать его нельзя", — посоветовал специалист.

Алексей Мармулев поделился интересным способом хранения чеснока в банках. Чеснок высушивают, очищают и солят. Затем складывают в банки, которые оставляют открытыми, чтобы не появилась плесень, передаёт Сиб.фм.