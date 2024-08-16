Как правильно убирать и хранить чеснок

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев рассказал, как нужно убирать и хранить чеснок.
По словам специалиста, убирать чеснок необходимо как только станут лопаться сигнальные стрелки.
"Когда мы копаем чеснок, а там уже чешуя на луковице исчезла или потрескалась, зубчики начали отделяться друг от друга, такой чеснок очень плохо хранится. Головки чеснока, которые имеют такие повреждения, лучше использовать в первую очередь", — пояснил он.
Эксперт заявил, что нельзя хранить и сушить чеснок на солнце, потому что он станет несъедобным.
Разные виды чеснока нужно собирать и хранить по-разному. Яровой чеснок сохраняет свои качества в течение целого года. Но большинство огородников предпочитает сажать озимый чеснок, который даёт больший урожай.
"Когда мы просушили чеснок, можно промыть его. Если не мыли, то очищаем от земли. Стебель обрезаем и в тени высушиваем минимум две недели. Затем храним озимый чеснок в холодном месте. Это должен быть не сырой подвал, необходима определённая температура — около 5 градусов. Замораживать его нельзя", — посоветовал специалист.
Алексей Мармулев поделился интересным способом хранения чеснока в банках. Чеснок высушивают, очищают и солят. Затем складывают в банки, которые оставляют открытыми, чтобы не появилась плесень, передаёт Сиб.фм.
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