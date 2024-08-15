Когда нужно выкапывать луковицы гладиолусов

Убирают клубни гладиолуса примерно спустя 3-4 недели после того, как цветы отцветут.
Этого времени хватит, чтобы луковицы успели созреть. Если выкопать их немного раньше, то на будущий год гладиолусы могут не пустить стрелки с бутонами или совсем не взойдут.
В целом сроки цветения могут быть разными в зависимости от сорта. Поэтому всегда записывайте, когда цветы начали увядать, и отсчитывайте от этого числа примерно месяц.
Ещё можно ориентироваться на внешний вид растения: пожелтевшие и увядшие листья означают, что луковицы созрели и их можно выкапывать.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.