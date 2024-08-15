Когда нужно выкапывать луковицы гладиолусов

Убираем гладиолусы: когда можно это сделать

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Убирают клубни гладиолуса примерно спустя 3-4 недели после того, как цветы отцветут.

Фото: commons.wikimedia.org by Senet, CC BY-SA 3.0

Этого времени хватит, чтобы луковицы успели созреть. Если выкопать их немного раньше, то на будущий год гладиолусы могут не пустить стрелки с бутонами или совсем не взойдут.

В целом сроки цветения могут быть разными в зависимости от сорта. Поэтому всегда записывайте, когда цветы начали увядать, и отсчитывайте от этого числа примерно месяц.

Ещё можно ориентироваться на внешний вид растения: пожелтевшие и увядшие листья означают, что луковицы созрели и их можно выкапывать.