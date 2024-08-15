На зависть всем соседят: секреты ухода за плодовыми деревьями, которые преобразят ваш сад

Плодовые деревья требуют особого ухода для получения богатого урожая. Знание основных принципов поможет вам добиться успеха в их выращивании.
Обрезка
Регулярная обрезка помогает формировать дерево и улучшать его здоровье. Обрезайте старые и больные ветви весной или осенью, чтобы стимулировать рост новых побегов.
Полив
Обеспечьте достаточное количество влаги, особенно в период плодоношения. Молодые деревья требуют больше воды, чем взрослые.
Удобрение
Используйте специальные удобрения для плодовых деревьев в зависимости от их потребностей. Обычно удобрения применяют весной перед началом активного роста.
Защита от болезней
Регулярно проверяйте деревья на наличие признаков заболеваний или вредителей и принимайте меры по их устранению.
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