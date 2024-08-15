На зависть всем соседят: секреты ухода за плодовыми деревьями, которые преобразят ваш сад

Как ухаживать за плодовыми деревьями

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья требуют особого ухода для получения богатого урожая. Знание основных принципов поможет вам добиться успеха в их выращивании.

Фото: Own work by Korona b, CC BY-SA 4.0

Обрезка

Регулярная обрезка помогает формировать дерево и улучшать его здоровье. Обрезайте старые и больные ветви весной или осенью, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Полив

Обеспечьте достаточное количество влаги, особенно в период плодоношения. Молодые деревья требуют больше воды, чем взрослые.

Удобрение

Используйте специальные удобрения для плодовых деревьев в зависимости от их потребностей. Обычно удобрения применяют весной перед началом активного роста.

Защита от болезней

Регулярно проверяйте деревья на наличие признаков заболеваний или вредителей и принимайте меры по их устранению.