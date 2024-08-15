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Вместо скучного газона: 5 свежих решений для уникального дизайна вашего участка

Эти альтернативные покрытия избавят вас от газона
2:36
Садоводство » Советы

Газон традиционно считается главным элементом ландшафтного дизайна. Ровный, аккуратный и зеленый — он создаёт ощущение уюта и ухоженности. Однако не все садоводы хотят тратить силы и время на его постоянный уход. К счастью, существует множество альтернативных вариантов напольного озеленения, которые не менее эффектны.

Эти альтернативные покрытия избавят вас от газона
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Цветочные ковры

Яркие, пышные ковры из многолетних или однолетних цветов могут заменить скучный газон. Например, можно засеять участок небольшими диким цветами — колокольчиками, васильками, ромашками. Или разбить цветник из красивоцветущих низкорослых хризантем, бархатцев, лобелии. Такое решение не только создаст великолепный декоративный эффект, но и избавит вас от необходимости регулярной стрижки.

Мавританский газон

Это разновидность газона из травянистых многолетников и однолетних цветов. Мавританский газон выглядит ярче и живописнее обычного, к тому же он намного менее требователен к уходу. В его состав могут входить растения вроде космеи, эшшольции, василька, кореопсиса. Они самостоятельно рассеиваются и формируют пышный естественный "ковёр".

Альтернативные покрытия

Вместо газона можно использовать и иные напольные покрытия. Например, декоративную гальку, специальные садовые маты или плитку из натурального камня. Они создадут нетрадиционный, стильный вид участка. Дополнительным плюсом станет отсутствие необходимости в стрижке и поливе.

Живые изгороди

Густая живая изгородь из кустарников или вьющихся растений — прекрасная замена газону. Такое озеленение не только выглядит эффектно, но и выполняет функцию зонирования участка. В качестве основы можно использовать боярышник, можжевельник, барбарис, розы.

Экопокрытия

В последнее время набирают популярность так называемые "экологические газоны" — специальные мини-луга из низкорослых травянистых растений. Они требуют минимум ухода, но создают ощущение живой, естественной природы. Для этого подойдут клевер, тимьян, седум, шизонепета.

Как видите, возможностей для замены традиционного газона множество. Выбирайте тот вариант, который лучше всего впишется в ваш сад и соответствует вашим предпочтениям!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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