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Чрезмерное рвение в просеивании почвы: в каких случаях это может навредить растениям

Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
2:17
Садоводство » Советы

Многих садоводов и огородников волнует вопрос: обязательно ли перед посадкой культур тщательно перекапывать и просеивать почву? Считается, что это необходимая подготовительная операция. Но так ли это на самом деле?

Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Предпосылки для просеивания

На первый взгляд, просеивание почвы кажется разумным шагом. Оно помогает:

  • удалить корни сорняков, камни и другие крупные включения;
  • разрыхлить и выровнять верхний слой грунта;
  • улучшить аэрацию и влагопроницаемость почвы;
  • создать однородную, мелкокомковатую структуру.

Это действительно важные задачи, которые упрощают последующую посадку и уход за растениями. Однако не всегда просеивание является оптимальным решением.

Когда просеивание излишне

Во-первых, активная механическая обработка уничтожает полезную почвенную структуру, нарушая её естественные свойства. Частые перекопки и просеивания ведут к её постепенному разрушению.

Во-вторых, при просеивании почвы вы неизбежно теряете немало органического вещества — он буквально "просыпается сквозь сито". А ведь гумус — основа плодородия!

И наконец, после просеивания почва становится слишком рыхлой и подвержена быстрому высушиванию. Это осложняет полив и повышает риск возникновения корневых гнилей.

Поэтому для многих культур просеивание необязательно и даже вредно. Достаточно просто перекопать участок, внести органические удобрения и разровнять его.

Когда всё же стоит просеивать почву

Есть ситуации, когда просеивание всё-таки уместно:

  1. Почва с большим количеством корней сорняков, камней и других плотных включений. Их нужно удалять.
  2. Глинистые, тяжелые грунты. Просеивание будет способствовать улучшению их структуры.
  3. Перед посевом мелкосеменных культур — трав, редиса, моркови. Для них важна особая мелкокомковатая структура почвы.

Так что просеивать или нет — решайте, исходя из состояния вашего участка и потребностей выращиваемых культур. Разумный подход поможет сохранить почвенное плодородие.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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