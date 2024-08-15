Чрезмерное рвение в просеивании почвы: в каких случаях это может навредить растениям

Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многих садоводов и огородников волнует вопрос: обязательно ли перед посадкой культур тщательно перекапывать и просеивать почву? Считается, что это необходимая подготовительная операция. Но так ли это на самом деле?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Предпосылки для просеивания

На первый взгляд, просеивание почвы кажется разумным шагом. Оно помогает:

удалить корни сорняков, камни и другие крупные включения;

разрыхлить и выровнять верхний слой грунта;

улучшить аэрацию и влагопроницаемость почвы;

создать однородную, мелкокомковатую структуру.

Это действительно важные задачи, которые упрощают последующую посадку и уход за растениями. Однако не всегда просеивание является оптимальным решением.

Когда просеивание излишне

Во-первых, активная механическая обработка уничтожает полезную почвенную структуру, нарушая её естественные свойства. Частые перекопки и просеивания ведут к её постепенному разрушению.

Во-вторых, при просеивании почвы вы неизбежно теряете немало органического вещества — он буквально "просыпается сквозь сито". А ведь гумус — основа плодородия!

И наконец, после просеивания почва становится слишком рыхлой и подвержена быстрому высушиванию. Это осложняет полив и повышает риск возникновения корневых гнилей.

Поэтому для многих культур просеивание необязательно и даже вредно. Достаточно просто перекопать участок, внести органические удобрения и разровнять его.

Когда всё же стоит просеивать почву

Есть ситуации, когда просеивание всё-таки уместно:

Почва с большим количеством корней сорняков, камней и других плотных включений. Их нужно удалять. Глинистые, тяжелые грунты. Просеивание будет способствовать улучшению их структуры. Перед посевом мелкосеменных культур — трав, редиса, моркови. Для них важна особая мелкокомковатая структура почвы.

Так что просеивать или нет — решайте, исходя из состояния вашего участка и потребностей выращиваемых культур. Разумный подход поможет сохранить почвенное плодородие.