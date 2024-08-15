Чрезмерное рвение в просеивании почвы: в каких случаях это может навредить растениям

Многих садоводов и огородников волнует вопрос: обязательно ли перед посадкой культур тщательно перекапывать и просеивать почву? Считается, что это необходимая подготовительная операция. Но так ли это на самом деле?
На первый взгляд, просеивание почвы кажется разумным шагом. Оно помогает:
Это действительно важные задачи, которые упрощают последующую посадку и уход за растениями. Однако не всегда просеивание является оптимальным решением.
Во-первых, активная механическая обработка уничтожает полезную почвенную структуру, нарушая её естественные свойства. Частые перекопки и просеивания ведут к её постепенному разрушению.
Во-вторых, при просеивании почвы вы неизбежно теряете немало органического вещества — он буквально "просыпается сквозь сито". А ведь гумус — основа плодородия!
И наконец, после просеивания почва становится слишком рыхлой и подвержена быстрому высушиванию. Это осложняет полив и повышает риск возникновения корневых гнилей.
Поэтому для многих культур просеивание необязательно и даже вредно. Достаточно просто перекопать участок, внести органические удобрения и разровнять его.
Есть ситуации, когда просеивание всё-таки уместно:
Так что просеивать или нет — решайте, исходя из состояния вашего участка и потребностей выращиваемых культур. Разумный подход поможет сохранить почвенное плодородие.
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