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Куркума против болезней и вредителей: простые способы применения на огороде

Как куркума поможет сохранить ваши растения здоровыми
2:09
Садоводство » Советы

Многие садоводы все чаще обращают внимание на натуральные и экологичные способы защиты растений от болезней и вредителей. Одно из таких "зелёных" средств — куркума. Это яркое растение не только украсит ваши блюда, но и поможет избавиться от многих проблем на огороде.

Как куркума поможет сохранить ваши растения здоровыми
Фото: Flickr by Formulate Health, CC BY 2.0

Что умеет куркума?

Куркума — настоящая аптека для растений. Благодаря содержанию в ней фунгицидных и антибактериальных соединений, она способна:

  • защищать растения от грибковых и бактериальных заболеваний;
  • отпугивать вредных насекомых;
  • стимулировать рост и укрепление иммунитета культур.

Среди основных областей применения куркумы в саду и огороде:

Борьба с болезями

Куркума эффективно справляется с такими грибковыми недугами, как фитофтороз, мучнистая роса, ржавчина, черная ножка и др. Для этого нужно регулярно опрыскивать растения раствором куркумы в воде (1 ч. л. на 1 л).

Защита от вредителей

Резкий аромат куркумы отпугивает многих вредных насекомых, включая тлю, паутинных клещей, трипсов и прочих. Можно применять ее в виде подкормки или опрыскивать кусты.

Стимуляция роста

Куркума богата питательными веществами, которые благотворно влияют на развитие растений. Внесение порошка куркумы в почву (1 ст. л. на 1 кв. м) станет для них отличной подкормкой.

Как применять куркуму?

Для обработки огорода можно использовать куркуму в нескольких формах:

  • раствор: развести 1-2 ч. л. порошка куркумы в 1 л воды и регулярно опрыскивать им растения;
  • настой: залить 1 ст. л. куркумы 1 л горячей воды, дать настояться 30 мин и также опрыскивать;
  • сухая присыпка: равномерно рассыпать порошок куркумы по почве вокруг растений.

Регулярное применение куркумы укрепит здоровье ваших культур и обезопасит огород от многих бед!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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