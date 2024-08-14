Куркума против болезней и вредителей: простые способы применения на огороде

Многие садоводы все чаще обращают внимание на натуральные и экологичные способы защиты растений от болезней и вредителей. Одно из таких "зелёных" средств — куркума. Это яркое растение не только украсит ваши блюда, но и поможет избавиться от многих проблем на огороде.
Куркума — настоящая аптека для растений. Благодаря содержанию в ней фунгицидных и антибактериальных соединений, она способна:
Борьба с болезями
Куркума эффективно справляется с такими грибковыми недугами, как фитофтороз, мучнистая роса, ржавчина, черная ножка и др. Для этого нужно регулярно опрыскивать растения раствором куркумы в воде (1 ч. л. на 1 л).
Защита от вредителей
Резкий аромат куркумы отпугивает многих вредных насекомых, включая тлю, паутинных клещей, трипсов и прочих. Можно применять ее в виде подкормки или опрыскивать кусты.
Стимуляция роста
Куркума богата питательными веществами, которые благотворно влияют на развитие растений. Внесение порошка куркумы в почву (1 ст. л. на 1 кв. м) станет для них отличной подкормкой.
Для обработки огорода можно использовать куркуму в нескольких формах:
Регулярное применение куркумы укрепит здоровье ваших культур и обезопасит огород от многих бед!
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