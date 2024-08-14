Красивые, пышные, шарообразные: как вырастить идеальные бархатцы

Бархатцы-шарики: 5 ключевых правил для получения пышных кустов

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы — одни из самых любимых и популярных цветов. Это неприхотливые, яркие и долгоцветущие растения, которые при правильном уходе могут радовать обильным цветением. К сожалению, многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда бархатцы начинают расти низкими, лысыми кустами, а их цветение получается не таким пышным, как хотелось бы.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Хорошее освещение

Бархатцы — растения, которым требуется много солнца. Они должны находиться на хорошо освещенных участках, получать не менее 6 часов прямых солнечных лучей в день. Недостаток света будет препятствовать их активному росту и цветению.

Правильная посадка

При высадке рассады или семян бархатцев важно соблюдать оптимальные расстояния между растениями. Уплотненные посадки приводят к тому, что кусты вытягиваются, становятся слабыми и малоцветущими. Расстояние между бархатцами должно быть около 20-25 см.

Регулярный полив

Бархатцы нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Пересыхание почвы вызывает у растений стресс и замедляет их развитие. В то же время застой влаги также вреден — он может стать причиной загнивания корневой системы. Поливайте бархатцы своевременно, но не допускайте переувлажнения.

Подкормка

Для формирования пышных и обильноцветущих кустов бархатцам необходимо подкармливать комплексными минеральными удобрениями или специальными подкормками для цветущих растений. Первую подкормку стоит провести через 2-3 недели после всходов, а затем повторять каждые 2-3 недели.

Своевременная стрижка

Одна из секретных техник для получения густых и шаровидных кустов бархатцев — это регулярная стрижка верхушек растений. Это заставляет их активно ветвиться, формируя шарообразную крону. Первый раз стричь бархатцы рекомендуют, когда растения достигнут высоты 15-20 см.