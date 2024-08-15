Картофель без потерь: когда копать по лунному календарю, чтобы получить идеальные клубни

Сбор урожая картофеля — одно из самых ответственных и трудоёмких мероприятий на даче. Чтобы получить максимальный урожай вкусных и полезных клубней, важно правильно определить сроки и условия уборки. При этом многие опытные огородники ориентируются на фазы Луны, считая их определяющими для успеха. Когда лучше копать картофель по лунному календарю?
Самое благоприятное время для уборки картофеля — это период убывающей Луны. В эти дни сила притяжения спутника Земли ослабевает, и это положительно сказывается на сохранности корнеплодов. Клубни лучше сохраняют товарный вид, не подвержены гниению и легче поддаются очистке.
Идеальными днями для копки картофеля считаются 3-5 лунные сутки. В это время энергетически "правильными" будут работы по сбору урожая корнеплодов, а значит, картофель выкопается быстро, без повреждений и потерь.
Также неплохим вариантом для уборки картофеля являются дни растущей (созревающей) Луны. В эти периоды вегетативная сила растений направлена на питание верхушечных органов, поэтому корнеплоды будут крупными, сочными и сладкими.
Постарайтесь избегать копки картофеля во время полнолуния и новолуния. В эти дни корнеплоды хуже поддаются выкапыванию и подвержены порче.
Помимо фазы Луны, следует учитывать и другие факторы, влияющие на успех уборки картофеля:
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