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Картофель без потерь: когда копать по лунному календарю, чтобы получить идеальные клубни

Когда копать картофель, чтобы клубни были идеальными
2:02
Садоводство » Овощи

Сбор урожая картофеля — одно из самых ответственных и трудоёмких мероприятий на даче. Чтобы получить максимальный урожай вкусных и полезных клубней, важно правильно определить сроки и условия уборки. При этом многие опытные огородники ориентируются на фазы Луны, считая их определяющими для успеха. Когда лучше копать картофель по лунному календарю?

Когда копать картофель, чтобы клубни были идеальными
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Убывающая Луна

Самое благоприятное время для уборки картофеля — это период убывающей Луны. В эти дни сила притяжения спутника Земли ослабевает, и это положительно сказывается на сохранности корнеплодов. Клубни лучше сохраняют товарный вид, не подвержены гниению и легче поддаются очистке.

Идеальными днями для копки картофеля считаются 3-5 лунные сутки. В это время энергетически "правильными" будут работы по сбору урожая корнеплодов, а значит, картофель выкопается быстро, без повреждений и потерь.

Созревающая Луна

Также неплохим вариантом для уборки картофеля являются дни растущей (созревающей) Луны. В эти периоды вегетативная сила растений направлена на питание верхушечных органов, поэтому корнеплоды будут крупными, сочными и сладкими.

Постарайтесь избегать копки картофеля во время полнолуния и новолуния. В эти дни корнеплоды хуже поддаются выкапыванию и подвержены порче.

Другие факторы

Помимо фазы Луны, следует учитывать и другие факторы, влияющие на успех уборки картофеля:

  • стремитесь выкопать клубни в пасмурную, прохладную и сухую погоду. Так они лучше сохранятся;
  • оптимальная температура для копки — +12…+15°C. При более высокой температуре клубни быстро высыхают и теряют качество;
  • выбирайте время после полного отмирания ботвы, это означает полную зрелость картофеля.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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