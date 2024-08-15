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Как вырастить сочную и крупную малину: полезные советы садоводам

Чтобы вырастить сочную малину, её нужно правильно обрезать
1:21
Садоводство » Деревья и кустарники

Как вырастить сочную и крупную малину

Важно выполнить несколько ключевых шагов. Малина — это энергичное растение, которое может быстро заполнить грядку, поэтому убедитесь, что у нее достаточно места для процветания.

Выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой и обогатите его компостом, чтобы дать растению хороший старт.

Сажайте малину с голыми корнями весной, а растения, выращенные в контейнерах, можно сажать весной, летом или осенью.

Обрезка имеет решающее значение для выращивания сочной малины. Обрезайте растения два раза в год, особенно если у вас ограниченное количество рассады.

Также выгодно выращивать кусты малины на двух отдельных участках. Это не позволяет двухлетним побегам истощать силы однолетних. Правильный полив жизненно важен, особенно когда созревают ягоды, так как кусты нуждаются в большом количестве влаги в это время.

Если ваши растения малины нуждаются в удобрении, используйте универсальное органическое удобрение с медленным высвобождением два раза в год, один раз ранней весной и еще раз поздней весной.

Следуя этим шагам, вы сможете насладиться обильным урожаем сочной, крупной малины.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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