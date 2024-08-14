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Надёжный лайфхак: как заточить лопату за 5 минут

Заточить лопату поможет наждачная бумага
0:59
Садоводство » Советы

Заточка лопаты — это не просто вопрос удобства! Если вы хотите, чтобы ваша работа на даче или в саду шла быстрее и легче, вам стоит освоить этот простой, но важный навык.

Заточить лопату поможет наждачная бумага
Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse, PDM

Заточка лопаты — это процесс, который требует аккуратности и знаний. Для начала вам понадобятся:
— Наждачная бумага или точильный камень.
— Защитные перчатки.

1. Убедитесь, что лопата чистая и сухая. Это поможет избежать повреждений.
2. Идеальный угол для заточки лопаты составляет 30-40 градусов.
3. Держите лопату под нужным углом и аккуратно проводите наждачной бумагой или камнем вдоль края. Делайте это равномерно с обеих сторон.
4.  После заточки проверьте остроту, проводя рукой по краю (осторожно!).

Следуя этим простым шагам, вы сможете значительно улучшить эффективность работы с лопатой!

Детали

Шлифовальная шкурка
Шлифовальная шкурка (шлифшкурка, наждачка, наждачная бумага, шлифовальная/абразивная бумага) — гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой или бумажной основы с нанесённым на неё слоем абразивного зерна (порошка). Источник

Лопата
Лопа́та — ручной шанцевый инструмент, используемый преимущественно для работы (копание, расчистка, перенос и так далее) с грунтом и сыпучими веществами, представляющий собой лоток (полотно), насаженный на рукоять (черенок). Источник

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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