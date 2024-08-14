Надёжный лайфхак: как заточить лопату за 5 минут

Заточить лопату поможет наждачная бумага

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Заточка лопаты — это не просто вопрос удобства! Если вы хотите, чтобы ваша работа на даче или в саду шла быстрее и легче, вам стоит освоить этот простой, но важный навык.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse, PDM

Заточка лопаты — это процесс, который требует аккуратности и знаний. Для начала вам понадобятся:

— Наждачная бумага или точильный камень.

— Защитные перчатки.

1. Убедитесь, что лопата чистая и сухая. Это поможет избежать повреждений.

2. Идеальный угол для заточки лопаты составляет 30-40 градусов.

3. Держите лопату под нужным углом и аккуратно проводите наждачной бумагой или камнем вдоль края. Делайте это равномерно с обеих сторон.

4. После заточки проверьте остроту, проводя рукой по краю (осторожно!).

Следуя этим простым шагам, вы сможете значительно улучшить эффективность работы с лопатой!

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