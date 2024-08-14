Надёжный лайфхак: как заточить лопату за 5 минут

Заточка лопаты — это не просто вопрос удобства! Если вы хотите, чтобы ваша работа на даче или в саду шла быстрее и легче, вам стоит освоить этот простой, но важный навык.
Заточка лопаты — это процесс, который требует аккуратности и знаний. Для начала вам понадобятся:
— Наждачная бумага или точильный камень.
— Защитные перчатки.
1. Убедитесь, что лопата чистая и сухая. Это поможет избежать повреждений.
2. Идеальный угол для заточки лопаты составляет 30-40 градусов.
3. Держите лопату под нужным углом и аккуратно проводите наждачной бумагой или камнем вдоль края. Делайте это равномерно с обеих сторон.
4. После заточки проверьте остроту, проводя рукой по краю (осторожно!).
Следуя этим простым шагам, вы сможете значительно улучшить эффективность работы с лопатой!
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