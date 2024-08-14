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Выращивание томатов: почему опадают цветы и как это устранить

Названы причины, почему опадают цветы томатов
1:10
Садоводство » Овощи

Почему опадают цветки томата

Цветы томата могут опадать по нескольким причинам, в первую очередь из-за неподходящей температуры воздуха. Как сильная жара, так и холод могут нарушить процесс цветения. Когда температура поднимается выше 35°C, цветы засыхают и опадают.

Названы причины, почему опадают цветы томатов
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Еще одна проблема, на которую следует обратить внимание, — это чрезмерное количество азота, которое также может привести к опадению цветов.

Кроме того, неправильный полив, недостаток солнечного света или плохое опыление могут привести к тому, что помидоры потеряют цветы.

Что делать, если опадают цветки томата

Чтобы не допустить опадания цветов, обеспечьте регулярное проветривание и мульчирование для защиты почвы от испарения.

Поливайте растения по мере необходимости, но избегайте полива вечером или ночью. Важно отметить, что цветы имеют свойство засыхать и опадать чаще в теплицах, чем в открытом грунте. Поэтому налаживание хорошей циркуляции воздуха в теплице имеет решающее значение.

Детали

Томат
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами. Источник

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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